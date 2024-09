Schwimmen bei den Paralympics Josia Topf schwimmt zu Silber - Krawzow ohne Medaille Stand: 02.09.2024 18:57 Uhr

Nur einen Tag nach seiner Goldmedaille über 150 Meter Lagen ist Josia Topf am Montag (02.09.2024) bei den Paralympics in Paris zu Silber über 50 Meter Rücken geschwommen. Elena Krawzow musste sich in ihrem ersten Rennen mit Rang sechs begnügen.

Topf musste sich in 47,06 Sekunden nur dem Ukrainer Denys Ostapchenko (45,16) geschlagen geben. Die von Bronzegewinner Serhii Palamarchuk (Ukraine/50,48) angeführte Konkurrenz schlug erst mit großem Anschlag an. "Das ist großartig, das habe ich nicht kommen sehen. Das war ein großartiges Rennen und hat sehr viel Spaß gemacht" , sagte der 21-Jährige im Sportschau-Interview.

Nach dem Rennen holte sich der Para-Schwimmer auch Gratulationen der deutschen Außenminister Annalena Baerbock ab, die auf der Tribüne. "Ich weiß nicht, ob sie ein Fan ist, aber es ist schön, dass sie hier ist" , sagte Topf und schob eine kleine Spitze hinterher, um auf die dürftige finanzielle Unterstützung der Para-Athleten in Deutschland hinterher. "Dass sie da ist, zeigt, dass der paralympische Sport jetzt mehr Beachtung bekommt. Und vielleicht bekommen wir ja auch mehr Geld für Trainer - das wäre echt großartig."

Am Sonntag (01.09.2024) hatte Topf über 150 m Lagen die erste deutsche Goldmedaille der Männer bei den Paralympics gewonnen. Am Tag danach qualifizierte er sich in der Startklasse S3 mit der drittbesten Vorlaufzeit für das Finale und brachte sich wieder in Medaillen-Stellung. "Ich merke, dass mein Körper gestern etwas geleistet hat, aber ich bin guter Dinge, dass ich das im Finale wieder gut hinkriegen werde" , sagte Topf nach dem Vorlauf. Der Para-Schwimmer geht in Paris noch über 50 und 200 Meter Freistil an den Start.

Krawzow ohne Chance auf die Top 3

Mit Krawzow ging etwa eine Stunde nach Topf eine weitere Medaillenhoffnung an den Start, sie verpasste über 50 Meter Freistil in der Klasse S13 die ersten drei Ränge aber recht deutlich. In 27,98 Sekunden wurde die 30-Jährige Sechste, Gold ging an die Brasilianerin Maria Gomes Santiago (26,75).

Deutlich bessere Aussichten hat Krawzow allerdings bei ihrem zweiten Rennen bei den Paralympics. Am Donnerstag (05.09.2024) startet sie über 100 Meter Brust, der Strecke, über die sie vor drei Jahren Gold in Tokio gewann. Dort hat sie sich nicht nur den erneuten Triumph vorgenommen, sondern auch den Weltrekord.

Für Malte Braunschweig kommt das Highlight noch

Malte Braunschweig war am Vormittag im Vorlauf über 50 Meter Freistil ausgeschieden. Der 24-Jährige aus Berlin schlug nach 26,56 Sekunden an und verpasste damit einen Platz unter den besten Acht.

Für Braunschweig folgt der Höhepunkt der Spiele noch. Das Freistilrennen nutzte er, um sich für die 100 Meter Schmetterling am Freitag (06.09.2024) einzustimmen. Dann will Braunschweig in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Engel ist ebenfalls raus

Auch Taliso Engel ist in seinem Vorlauf über 50 Meter Freistil ausgeschieden. 24,72 Sekunden reichten für ihn nicht zum Einzug ins Finale, für den 22-Jährigen gilt jedoch das gleiche wie für Braunschweig: Seine Paradestrecke kommt noch. Am Donnerstag (05.09.2024) geht Engel über 100 Meter Brust an den Start. Die Distanz, über die er 2021 in Tokio triumphierte.