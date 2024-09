Schwimmen bei den Paralympics Mit Unterstützung des Bruders - Malte Braunschweig will eine Medaille Stand: 01.09.2024 22:26 Uhr

Schwimmer Malte Braunschweig will sich bei den Paralympics den Traum von einer Medaille erfüllen. Dabei kann er sich auf die Unterstützung seines Bruders Ole verlassen, der vor wenigen Wochen selbst bei Olympia in Paris an den Start gegangen war.

Von Michi Glang

Sportgeschichte haben sie bereits geschrieben: 2021 waren Malte und Ole Braunschweig das erste Geschwisterpaar, das in einem Jahr bei Olympia und Paralympics teilnahm. Drei Jahre später wiederholen die Berliner dieses besondere Erlebnis. "Das ist schon cool, wenn man sagen kann, dass man zumindest einen kleinen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen hat", sagte Ole in der NDR Sportclub Story.

Malte und Ole Braunschweig beide in Paris

Während Ole seinen Olympiaauftritt bereits absolviert und den Einzug in ein Einzel-Finale verpasst hatte, peilt Malte in der La Défense Arena den großen Wurf an - eine Medaille über 100 m Schmetterling soll es werden.

Bevor er am Freitag (06.09.2024) nach einer Medaille greifen will, tritt er am Montag über die 50 m Freistil an. Dabei geht es aber mehr darum, ein Gefühl für die Halle, das Becken und den Wettkampf zu bekommen. Auf die Unterstützung seines Bruders muss Malte in Paris nicht verzichten. Im Gegenteil: Ole ist als Schwimm-Experte und Co-Kommentator für das ZDF ganz nah dran an den Wettkämpfen.

Rechter Arm in der Beweglichkeit eingeschränkt

Malte tritt in der Startklasse S9 an. Der 24-Jährige kam mit einer Dysmelie des rechten Arms auf die Welt, einer angeborenen Fehlbildung. "Mir fehlt der kleine Finger. Der Arm ist in der Beweglichkeit eingeschränkt. Mir fehlt die Oberarmmuskulatur, der Bizeps ist zum Beispiel fast gar nicht angelegt", sagte Malte vor den Paralympics dem ZDF.

In der Jugend wurde er deshalb häufig Opfer von Mobbing. "Erst dadurch habe ich gemerkt, dass ich anders bin", sagte Malte. Es waren bedrückende und herausfordernde Situationen, in denen er jederzeit auf die Unterstützung von Ole bauen konnte.

Brüder Braunschweig hoffen auf gemeinsame Feier

Die Unterstützung ist dabei keine Einbahnstraße. Als Ole aufgrund von Verletzungen sportlich schwierige Phasen durchmachte, war Malte auch für ihn da. Wie sich das unter Brüdern gehört. "Zusammenhalt ist unsere größte Stärke", so Malte.

Das Verhältnis der beiden ist dabei keineswegs immer flauschig-weich, es herrscht auch Konkurrenz. Als der jüngere Bruder Malte in der Jugend erfolgreicher ist, ist Ole eifersüchtig - und wird so zu noch größeren Leistungen angespornt. Zusammenhalt ist die Basis für die Brüder Braunschweig. Am Freitag wollen sie auch gemeinsam feiern, falls Malte eine Medaille gewinnt. Er ist optimistisch und fest davon überzeugt, dass das klappt.