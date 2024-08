Highligts Das sind die Paralympics-Höhepunkte am Donnerstag, 29. August Stand: 27.08.2024 12:16 Uhr

Was wird am Donnerstag, 29. August wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

22 Entscheidungen

Ab 10.00 Uhr - Taekwondo

Im Taekwondo werden Medaillen in drei Startklassen vergeben. Deutsche Athleten sind in dieser Sportart nicht am Start.

10.30 Uhr - Rollstuhlbasketball, Vorrunde: Deutschland - Großbritannien (M)

Die deutschen Rollstuhlbasketballer starten gegen Großbritannien ins paralympische Turnier. Die Briten erkämpften in Tokio Bronze, das deutsche Team schaffte es vor drei Jahren ins Viertelfinale.

Ab 11.00 Uhr - Schwimmen, 15 Finals

Im Schwimmen starten um 11 Uhr die Vorläufe, am Abend (ab 17.30 Uhr) fallen bereits 15 Entscheidungen. Aus deutscher Sicht könnte Verena Schott bei der Medaillenvergabe über 50 m Freistil (S6/19.19 Uhr) ein Wörtchen mitreden. In Tokio holte die Berlinerin zweimal Bronze - allerdings auf einer Lagen- und einer Bruststrecke.

Und was macht Tanja Scholz (S5) bei ihren ersten Paralympics über 200 m Freistil? Das Finale in dieser Startklasse ist für 20.46 Uhr angesetzt. Bei der WM im vergangenen Jahr holte die Elmshornerin sechs Medaillen.

Ab 12.00 Uhr - Radsport, Bahn, 4 Finals

Die Radsportler sind in Paris zuerst auf der Bahn unterwegs. Der Fokus der deutschen Athleten liegt bei den ersten vier Entscheidungen auf der Einzelverfolgung. Pierre Senska will ins Finale über 3000 Meter (C1/16.15 Uhr), genau wie Maike Hausberger (C1-3/16.41 Uhr).

19.30 Uhr - Rollstuhlrugby, Vorrunde: Deutschland - Japan

Deutschland ist erstmals seit 2008 wieder mit einer Rollstuhlrugby-Mannschaft bei den Paralympics vertreten. Gespielt wird in gemischten Teams, also mit Männern und Frauen. Das Team von Cheftrainer Christoph Werner hat eine Hammer-Gruppe erwischt. Zum Auftakt geht es gegen Japan, den Bronzemedaillen-Gewinner von Tokio.