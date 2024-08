Para-Tischtennis Erste deutsche Medaille sicher - Grebe/Wolf ziehen ins Halbfinale ein Stand: 29.08.2024 12:43 Uhr

Das deutsche Paralympics-Team hat die erste Medaille sicher - nur die Farbe ist noch unklar. Im Para-Tischtennis zog das Frauen-Doppel Stephanie Grebe/Juliane Wolf ins Halbfinale ein.

Das deutsche Para-Tischtennis-Duo Grebe/Wolf setzte sich am Donnerstagvormittag (29.08.2024) im Viertelfinale gegen Morgen Caillaud/Lucie Hautiere aus Frankreich in 32 Minuten 3:1 (11:4, 8:11, 11:4, 11:9) durch. Im Halbfinale am Abend entscheidet sich, ob das deutsche Duo noch nach Gold greifen darf.

Im Halbfinale gegen top-gesetzte Norwegerinnen

Gegnerinnen im Semifinale der Klasse WD14ab 18.30 Uhr sind die starken Norwegerinnen Aida Husic Dahlen und Merethe Tveiten. Das an Nummer eins gesetzte Duo aus Skandinavien setzte sich in seinem Viertelfinale 3:0 gegen Hagar Elsayed und Hanaa Hammad aus Ägypten durch.



Weil das Match um Platz drei nicht ausgespielt wird, haben die Deutschen Bronze bereits sicher.

Grebe/Wolf wackeln nur im zweiten Satz

Stephanie Grebe und Juliane Wolf, die gegen ihre französischen Kontrahentinnen noch nie ein Einzel-Match verloren hatten, starteten auch im Doppel selbstbewusst und sicher. Schnell führten die Deutschen im ersten Satz 4:0, zogen dann von 4:2 auf 10:2 davon und gewannen nach nur fünf Minuten 11:4.

Auch im zweiten Satz führten Grebe/Wolf schon, doch Caillaud/Hautiere kamen zurück. Beim 3:2 lagen die Französinnen erstmals vorn. In einem umkämpften Satz hatten die Gastgeberinnen letztlich mit 11:8 das bessere Ende.

Nach der Satzniederlage starteten Grebe/Wolf im dritten Satz nervös, hatten die Nerven aber schnell wieder im Griff. Nach umkämpften Start (4:3) zogen die Deutschen auf 9:3 davon und gewannen den Satz in sieben Minuten 11:4. Im vierten Satz sah es nach 4:2- und 9:5-Führung bereits nach einem klaren Sieg für Grebe/Wolf aus. Doch Caillaud/Hautiere kamen bis auf 10:9 heran. Ein Netzfehler von Caillaud entschied das Spiel aber - 11:9 für die Deutschen.

Baus/Schmidberger siegen locker 3:0

Auch die Medaillenmitfavoriten Valentin Baus und Thomas Schmidberger feierten einen erfolgreichen Auftakt. Die beiden befreundeten Athleten setzten sich locker mit 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) gegen die Tschechen Filip Nachazel und Petr Svatos durch. Die im Turnier auf Platz zwei gesetzten Baus/Schmidberger stehen damit im Viertelfinale der Klasse MD 8.

"Wir sind sehr gut reingekommen. Dreimal zu sechs, das ist zum Start sehr gut" , freute sich Schmidberger nach dem Match. Baus, der 2021 Paralympics-Einzel-Gold gewann, sagte: "Ziel ist, um die Medaillen mitzuspieen. Aber es gibt noch viele andre gute Teams."

Heute auch noch Mixed-Duelle

Im Frauen-Doppel der Klasse WD10 spielen Sandra Mikolaschek und Jana Spegel um den Viertelfinaleinzug. Die beiden Deutschen sind gegen die Südkoreanerinnen Oejoeng Kang und Gyu Lee Mi allerdings Außenseiterinnen.

Thomas Rau und Björn Schnake treffen im Männer-Doppel der Klasse MD14 auf die Briten William Bayley und Martin Perry, es geht um den Einzug ins Achtelfinale. Die Deutschen stehen in der Setzliste auf Rang elf, die Briten auf Platz acht. Ab 17 Uhr sind dann Thomas Rau und Juliane Wolf sowie Björn Schnake und Stephanie Grebe dann wieder im Einsatz.

In den Mixed-Wettkämpfen geht es um den Einzug in die Runde der besten 16. Rau/Wolf spielen gegen die Kroaten Borna Zohil und Mirjana Lucic, Schnake/Grebe spielen gegen die Niederländer Jean Paul Montanus und Kelly van Zon.