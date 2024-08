Rudern bei Olympia 2024 Zeidler untermauert Gold-Ambitionen - starker Achter im Finale Stand: 01.08.2024 10:50 Uhr

Gold-Anwärter Oliver Zeidler ist am Donnerstag (01.08.2024) bei den Olympischen Spielen mit einer voll überzeugenden ins Einer-Finale gerudert. Auch der Deutschland-Achter erreichte das Medaillen-Rennen - anders als Alexandra Föster im Frauen-Einer.

Einer-Weltmeister Oliver Zeidler aus München setzte nach souveränen Vorstellungen im Vorlauf und im Viertelfinale auch im Halbfinale ein ganz klares Zeichen an die Konkurrenz: "Wer im Finale Gold gewinnen möchte, der muss mich schlagen!" Die Entscheidung fällt am Samstag (03.08.2024, 10.30 Uhr).

Der 28-Jährige setzte sich gleich zu Beginn des Halbfinals mit starken, aber ruhigen Schlägen von der Konkurrenz ab - und gab Platz eins bis zum Ziel nicht mehr ab. In olympischer Rekordzeit von 6:35,77 Minuten hatte er dort über drei Sekunden Vorsprung auf den Weißrussen Jewgeni Solotoi, der als einer der neutralen Athleten bei den Sommerspielen an den Start geht.

Zeidler erstmals in einem Olympia-Finale dabei

Mit dem Halbfinal-Erfolg machte Zeidler seine erste Teilnahme in einem Olympia-Finale perfekt. Und dort wird seine Motivation für den Gewinn von Gold riesengroß sein: Vor drei Jahren bei Olympia in Tokio hatte er als Weltmeister überraschend das Finale verpasst. Im Endlauf kommt es zum Duell mit dem Niederländer Simon van Dorp, der Zeidler als einziger Ruderer in dieser Saison beim Weltcup Ende Mai in Luzern geschlagen hatte.

Deutschland-Achter ohne Schlagmann Schönherr

Einen überraschend starken Auftritt legte der Deutschland-Achter im Hoffnungslauf hin und qualifizierte sich für das Olympia-Finale am Samstag (03.08.2024). Am Morgen musste die Besetzung kurzfristig umgestellt werden, da Schlagmann Matthes Schönherr erkrankt ausfiel. Torben Johannesen übernahm den Schlag, Julius Christ aus dem Zweier ohne Steuermann kam als Ersatzmann ins Boot.

Diese Umstellung schien die Achter-Crew, zu der noch Benedict Eggeling, Olaf Roggensack, Laurits Follert, Max John, Frederik Breuer, Wolf-Niclas Schröder und Steuermann Jonas Wiesen gehörten, mehr zu beflügeln als zu verunsichern. Bis zur 1000-Meter-Marke lag Deutschland vorne, am Ende musste man in 5:29,17 Minuten nur den Niederlanden (5:27,58) den Vortritt lassen. Im Vorlauf am vergangenen Montag (29.07.2024) hatte der Deutschland-Achter den direkten Finaleinzug noch verpasst.

Bei den Sommerspielen in Paris gilt das Boot - anders als in der Vergangenheit - im Endlauf nicht unbedingt als Medaillenkandidat. Von der Form früherer Jahre ist es aktuell weit entfernt, die Saison verlief bisher holprig. Erstmals seit 2008 in Peking (Platz 8) könnte der deutsche Achter bei Olympia wieder einmal leer ausgehen. 2012 in London gewann er Gold, in Rio 2016 und vor drei Jahren in Tokio jeweils Silber.

Fösters starker Schlussspurt erfolglos

Die 22 Jahre alte Einer-Ruderin Föster aus Meschede im Sauerland setzte im Halbfinale auf der 2000 Meter langen Strecke im Stade nautique de Vaires-sur-Marne voll auf ihre Stärken im Endspurt. Doch der Rückstand auf Konkurrentin Kara Kohler aus den USA war zur Hälfte des Rennens bereits auf etwa 20 Meter angewachsen. Das erwies sich am Ende als zu viel: Die Olympia-Debütantin und Vize-Europameisterin belegte mit rund zwei Sekunden Abstand hinter der Amerikanerin nur Rang vier. Diese Platzierung berechtigt Föster nur zur Teilnahme am B-Finale.

Alexandra Föster verpasste bei ihrer Olympia-Premiere das Medaillenfinale.

Gold-Favoritin im A-Finale ist Weltmeisterin Karolien Florijn aus den Niederlanden, die ihr Halbfinale ohne Probleme gewann. Titelverteidigerin Emma Twigg aus Neuseeland stellte beim Sieg in ihrem Semifinale ebenfalls eine starke Form unter Beweis.

Doppelzweier auf Platz drei im B-Finale

Der deutsche Doppelzweier der Männer mit Jonas Gelsen (Höchst) und Marc Weber (Steinmühle) hat bei seiner Olympia-Teilnahme eine Top-8-Platzierung knapp verpasst: Im B-Finale fuhr das Duo hinter Serbien und Frankreich auf Platz drei ins Ziel, das bedeutet in der Gesamtwertung Rang neun. Im Hoffnungslauf hatten die beiden Deutschen den Einzug in den Medaillen-Endlauf verpasst.

Doppelvierer der Frauen feierte Bronze-Gewinn

Insgesamt ist der DRV in Paris in sieben von 14 olympischen Bootklassen am Start. Am Mittwoch (31.07.2024) hatte der Doppelvierer der Frauen Bronze gewonnen, der Doppelvierer der Männer war im Finale leer ausgegangen.