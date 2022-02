Schwierige Windverhältnisse beim Skispringen, Ski Alpin und Biathlon

Bei den Skispringern fegte der eisige Wind am Freitag im Training über die Schanze. Auch den Biathleten pfiff er beim Abschlusstraining in Zhangjiakou um die Ohren. Und auch die alpinen Skirennfahrer bekamen in Yanqing die extremen Windverhältnisse zu spüren.

Abfahrer rechnen mit Windlotterie

Bei den alpinen Skirennfahrern wurde das zweite Training stark von den in Yanging typischen Böen beeinflusst. So musste die Startzeit auf der neuen Olympiastrecke wegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt um eine Stunde verschoben worden. Die Problematik Wind " wird uns auch in den nächsten Tagen begleiten ," sagte Cheftrainer Christian Schwaiger. Aber: " Es ist Outdoorsport, ein gewisses Glück braucht jeder um hier erfolgreich zu sein ."

Dass der Ski-König am Sonntag in einer Art Lotterie gekürt werden könnte, "d a ist man sich jetzt schon siche r", glaubt Vize-Weltmeister Andreas Sander. Laut der chinesischen Trainer wehe nur " selten " kein Wind am Xiaohaituo-Berg. Am Samstag wackelt das dritte Training bereits wegen der Windverhältnisse.

Biathleten hoffen auf fairen Wettkampf

Biathletin Denise Herrmann musste im 1.700 Meter hoch gelegenen Zhangjiakou die Augen zusammenkneifen, weil ihr der Wind schmerzhaft ins Gesicht pfiff. " Es ist für alle schwierig. Es wird sicher spannend, ich hoffe mal, dass es trotzdem fair bleibt ", sagte Herrmann vor dem Abschlusstraining der Mixedstaffel zu den extremen Bedingungen Vorort.

Lesser sieht Bedingungen optimistisch

" Einfach ist er nicht, aber ich glaube es ist in den Griff zu bekommen ", sagt Teamkollege Erik Lesser zu den Trainingseindrücken am Schießstand. " Liegend waren zumindest meine Schießergebnisse ganz ordentlich ." Stehend müsse er an " der Einstellung noch ein bisschen rumprobieren ."

Auch um zu sehen, " wie ich da am besten durch die fünf Schuss komme. " Die Temperaturen seien "sehr kalt und unangenehm." Wenn die Sonne weg ist "wird es einfach nur kalt, es wird richtig eisig." Und: "Es zieht überall rein."

Wenn es zu kalt wird drohen Absagen