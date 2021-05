Fußballklub zahlt Kaution

Diack kann in seine Heimat Senegal zurückkehren. Das bestätigte ein Familienmitglied des 87-Jährigen am Dienstag (03.05.2021). Diack war Mitte September am Strafgerichtshof in Paris wegen Korruption, Geldwäsche und Dopingvertuschung zu vier Jahren Haft verurteilt worden, davon zwei Jahre auf Bewährung.

Hinzu kam eine Geldstrafe von 500.000 Euro für Diack, der von 1999 bis 2015 Chef des Weltverbandes (damals IAAF ) war. Im Rahmen der Urteilsverkündung hatte die Vorsitzende Richterin Rose-Marie Hunault bereits erklärt, dass es wegen des Alters des Verurteilten unwahrscheinlich sei, dass er die Strafe im Gefängnis absitzen müsse.

Abflug nach Katar

Nach Angaben seiner Anwälte brachte ein Fußballklub aus dem Senegal die Kaution auf. Diack hat die 500.000 Euro Strafe nach Angaben seines Anwalts Simon Ndiaye " letzte Woche " bezahlt. Nun seien nur noch Formalitäten zu erledigen.

Am Freitag soll Diack nach Dakar reisen. Der Fußballklub ASC Jaraaf, den Diack einst als Präsident führte, hat nach eigenen Angaben die Hälfte seines Vereinsgeländes verkauft, um die Kaution aufbringen zu können.

sid/dpa | Stand: 03.05.2021, 21:14