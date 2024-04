Kehrtwende Spanische Medien - Xavi bleibt doch Trainer beim FC Barcelona Stand: 24.04.2024 21:39 Uhr

Xavi Hernández wird nach Angaben mehrerer spanischer Medien seinen Vertrag beim FC Barcelona doch erfüllen und bis 2025 bleiben. Zuvor hatte er seinen Abgang zum Saisonende angekündigt.

Der Trainer hatte am 27. Januar nach einem 3:5 gegen Villarreal eigentlich bekannt gegeben, dass er den Verein zum Ende der Saison verlassen werde. Nun änderte der Trainer seine Meinung.

Nach einem Treffen mit der Klubführung bestätigte der Verein gegenüber der Zeitung El Pais und der Agentur AFP, dass Xavi Hernández wie in seinem Vertrag festgelegt bis 2025 bei Barcelona bleiben wird. Mehrere andere Medien in Spanien berichteten ebenfalls, für Donnerstag ist eine Pressekonferenz angekündigt.

Barcelona zuletzt wie Bayern und Liverpool auf Trainersuche

Bislang war der Klub wie einige andere europäische Schwergewichte - darunter Bayern München und der FC Liverpool - auf Trainersuche, auch Ex-Bundestrainer Hansi Flick wurde als Xavis Nachfolger gehandelt.

Barcelona läuft in dieser Saison den Erwartungen hinterher. In der Liga liegt der Titelverteidiger mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen elf Punkte hinter Real Madrid, die Meisterschaft ist verloren. Im Pokal scheiterte Barca im Viertelfinale an Athletic Bilbao, in der Champions League ebenfalls in der Runde der letzten Acht an Paris Saint-Germain.