Nachfolger von Berlin Special Olympics werden 2027 in Chile ausgetragen Stand: 25.04.2024 15:32 Uhr

Die Sommerspiele der Special Olympics werden im Jahr 2027 in Santiago de Chile ausgetragen.

Wie Special Olympics Deutschland mitteilte, werde in Kürze die Staffelübergabe vom 2023er Gastgeber Berlin an die chilenische Hauptstadt erfolgen. Damit werden die Special Olympics zum ersten Mal überhaupt in Lateinamerika ausgetragen.

Weltweit größtes inklusives Sportevent

"Dass nach Berlin nun die nächsten Special Olympics Weltsommerspiele in Chile stattfinden, freut uns in besonderen Maße", sagte Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer sowie CEO der Weltspiele in Berlin 2023: "Ich bin mir sicher, dass sich alle Nationen auf fantastische Spiele freuen dürfen und freue mich, unser Wissen als letzter Austräger zu teilen."

Die Special Olympics Sommerspiele sind das weltweit größte inklusive Sportevent, dabei können sich Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung auf der großen Weltbühne messen. In Chile werden über 6000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt in 22 Sportarten erwartet.