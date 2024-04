WM-Testspiel DEB-Team erkämpft Sieg gegen Österreich Stand: 25.04.2024 21:24 Uhr

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich knapp zwei Wochen vor der WM in Tschechien den zweiten Sieg in der Vorbereitung erkämpft. Nach zuvor nur einem Erfolg in vier Spielen gewann die neu verstärkte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Garmisch-Partenkirchen mit 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) gegen Österreich und tankte wichtiges Selbstvertrauen.

"Es war gut, besonders im ersten Drittel haben wir gut angefangen. Im zweiten haben wir etwas den Faden verloren, dann im letzten Abschnitt haben wir es aber wieder besser gemacht und uns belohnt", sagte der Münchner Yasin Ehliz, der drei der vier deutschen Tore vorbereitete, bei MagentaSport.

Marc Michaelis (8., 11.) hatte die deutschen Vize-Weltmeister, die zum Start der dritten Vorbereitungsphase wieder auf die Spieler vom entthronten DEL-Champion Red Bull München setzen konnte, schon früh in Führung gebracht. Doch Benjamin Baumgartner (16.) und Lukas Kainz (38.) brachten eine starke österreichische Mannschaft noch einmal zurück ins Spiel, bevor Daniel Fischbuch (50.) und Parker Tuomie (52.) das Spiel zugunsten der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis entschieden.

WM-Kader nimmt Form an

Man sei "auf einem guten Weg, unsere Identität zu finden, die wir für die Aufgabe bei der WM brauchen", hatte Kreis schon vor dem Start in die dritte Vorbereitungsphase gesagt. Schließlich nahm in Garmisch auch der WM-Kader wieder mehr Formen an: Das Münchner Trio um Torhüter Mathias Niederberger und die Stürmer Yasin Ehliz und Maximilian Kastner verstärkten den Vize-Weltmeister.

Und allen voran Ehliz, der als einziger der drei Münchner schon zu Beginn auf dem Eis stand, fügte sich gleich wieder exzellent ein. Bei beiden Treffern von Michaelis war der 31-Jährige beteiligt. Ohnehin zeigte sich die deutsche Mannschaft offensiv in Spielfreude, offenbarte gleichzeitig aber gerade im Spiel ohne Puck Schwächen.

Das wurde besonders im zweiten Drittel offensichtlich, als sich die Österreicher dank einer engagierten Leistung den Ausgleich verdienten. Im letzten Durchgang übernahm aber wieder die deutsche Mannschaft die Kontrolle und ließ weitere Treffer folgen.

Weiterer Test gegen Österreich

Bereits am Samstag (27.04.24, 17.00 Uhr) trifft die DEB-Auswahl in Landshut erneut auf Österreich. Anschließend geht es in der abschließenden Vorbereitungsphase am 4. und 6. Mai gegen Frankreich. Neben den Profis der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Fischtown Pinguins sollen dann auch einige Spieler aus der NHL zum Team stoßen.

Wie beim Silber-Coup im vergangenen Jahr dürften die Stürmer Nico Sturm (San Jose Sharks) und John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) mit dabei sein, auch bei Philipp Grubauer (Seattle Kraken) sieht es gut aus. Ob Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) zum Turnier nach Tschechien reist, ist noch offen.

Die WM beginnt für das deutsche Team am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei.