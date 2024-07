Tischtennis bei Olympia Tolle Stimmung, tolles Spiel: Mittelham souverän weiter Stand: 29.07.2024 11:38 Uhr

Nina Mittelham hat ihre Niederlage im Tischtennis-Mixed bestens weggesteckt und ist am Montag mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg in den Einzelwettbewerb in Paris gestartet. Auch in der nächsten Olympia-Runde ist die Weltranglisten-16. klare Favoritin.

Von Petra Philippsen

Unter tosendem Beifall betrat Nina Mittelham die South Paris Arena 4, in der die 6.500 Tischtennis-Fans aus aller Welt schon am Montagmorgen (29.7.2024) die Partystimmung frenetisch anheizten. Alle Spielerinnen und Spieler werden hier begeistert empfangen und unterstützt, das hatte die 27 Jahre alte Mittelham schon bei ihrem ersten Auftritt am Samstag im Mixed gespürt.

"Es hat super viel Spaß gemacht, hier einzulaufen und zu spielen", sagte sie trotz der Niederlage an der Seite von Dang Qiu: "Die Halle ist voll, die Stimmung war unfassbar gut. Dadurch war die Nervosität bei mir schnell weg. Ich hätte eigentlich gedacht hatte, dass ich dafür länger brauche." Umso konzentrierter und abgeklärter trat Mittelham nun in ihrem ersten Einzel bei ihrem Olympia-Debüt auf und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht.

Immer wieder gab von der Seite Applaus von Bundestrainerin Tamara Boros nach spektakulären Punkten, denn Mittelham spielte eine sehr souveräne Partie gegen die 37-jährige Australierin Minhyung Jee, die Nummer 59 der Welt. Mit 4:0 (11:7, 11:9, 11:7 und 11:8) zog Mittelham in die Runde der besten 32 ein. Dort trifft die Weltranglisten-16. auf die Nordkoreanerin Song Gyong Pyon, die an Position 170 geführt wird.

Von Beginn an hatte Mittelham die Partie an Tisch 4 dominiert, sich im zweiten Satz mit sechs Punkten in Folge eine 9:3-Führung erspielt. Doch die Australierin zeigte Biss und holte auf. Mit ihren kurzen Noppen auf einer Schlägerseite neutralisierte sie immer wieder den Spin der Deutschen. Angriffslustig wehrte Jee drei Satzbälle ab, doch Mittelham ließ sich nicht beirren. Angefeuert von einem besonders lautstarken deutschen Fanblock in der Arena nutzte Mittelham den vierten Satzball.

Jee ließ auch in den nächsten beiden Sätzen nicht nach, doch Mittelham zeigte besonders in engeren Phasen ihre Qualität und durfte sich nach ihrem ersten Sieg in Paris völlig zu recht von den Fans feiern lassen.