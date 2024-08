Zusammenfassung Olympia-News kompakt - Alles Wichtige von heute aus Paris Stand: 08.08.2024 12:22 Uhr

Der Kajak-Vierer hat Gold im Blick. Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye und die Sprint-Staffel der Frauen überzeugen im Stade de France. Sophie Weißenberg verletzt sich hingegen schwer. Ergebnisse und News von heute.

Kanu: Kajak-Vierer greift nach Gold

Die deutschen Rennsport-Kanuten greifen am Donnerstag in drei Bootsklassen nach den Medaillen. Der Kajak-Vierer der Männer gewann sein Halbfinale über 500 m souverän und geht als großer Goldfavorit in den Endlauf am Mittag (13.50 Uhr). Zudem qualifizierten sich der Frauen-Vierer sowie die Canadier-Weltmeister Peter Kretschmer und Tim Hecker für die Finals. Zum Artikel

Leichtathletik I: Kugelstoßerin Ogunleye und Frauen-Sprint-Staffel stark

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat sich mit einem starken letzten Versuch die Qualifikation für das Olympia-Finale gesichert und ihre Außenseiterchancen auf eine Medaille untermauert. Auch die deutsche Sprintstaffel um Gina Lückenkemper zog souverän in den entscheidenden Lauf über die 4x100 Meter ein. Zum Artikel

Leichtathletik II: Weißenberg reißt sich Achillessehne

Siebenkämpferin Sophie Weißenberg hat sich beim finalen Einlaufen vor ihrem Olympia-Start schwer verletzt. Die 26-Jährige blieb an einer Hürde hängen und lag im Anschluss weinend am Boden im Stade de France. Helfer schoben sie in einem Rollstuhl von der Bahn. Der Verband teilte mit, dass Weißenberg einen Achillessehnenriss erlitten hat. Zum Artikel

Freiwasserschwimmen: Beck verfehlt Medaille klar

Mitfavoritin Leonie Beck hat beim olympischen Freiwasserrennen in der Seine eine Medaille deutlich verpasst. Sie schlug nach zehn Kilometern im Pariser Stadtfluss in 2:06:13,4 Stunden als Neunte an. Der 27-Jährigen fehlten zweieinhalb Minuten zu Bronze. Olympiasiegerin wurde die Niederländerin Sharon van Rouwendaal. Zum Artikel

Wasserspringen: Oettinghaus erreicht Finale vom Drei-Meter-Brett

Saskia Oettinghaus hat das Halbfinale vom Drei-Meter-Brett mit 286,75 Punkten als Neunte beendet. Die gebürtige Rostockerin ist damit dabei, wenn es am Freitagnachmittag um die Medaillen geht. Auf die beste Gesamtwertung nach fünf Sprüngen im Pariser Aquatics Center kam die Chinesin Che Yiwen (360,85 Punkte). Zum Artikel

Klettern: Auch Dörffel verpasst Finale

Die kleine deutsche Sportkletter-Mannschaft ist bei den Olympischen Spielen in Paris ohne Finalteilnahme geblieben. Nach Yannick Flohé und Alexander Megos verpasste im Kombinations-Wettkampf Boulder & Lead erwartungsgemäß auch Lucia Dörffel die Entscheidung der besten Acht. Zum Artikel