Niederlage gegen Niederlande Hockey-Evergreen in Paris - Deutschland verpasst Gold Stand: 08.08.2024 20:51 Uhr

Ausverkauftes Haus, Wahnsinns-Stimmung, enorme Dramatik im Spiel gegen den Erzrivalen Niederlande: In einem echten Hockey-Krimi hat das deutsche Team das Goldmatch hauchdünn im Penaltyschießen mit 1:3 verloren. Nach intensiven 60 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Im pickepackevollen Stade Yves-du-Manoir wurden die Spieler der beiden Teams von einer enthusiastisch gestimmten Kulisse empfangen: Oranje war auf den Rängen dabei deutlich in der Überzahl. Aber das ist bei Hockeyduellen dieser beiden Teams ja eigentlich immer der Fall - die Deutschen sind's gewohnt. Auch aus der Vorrunde, als die beiden schon einmal aufeinander trafen - Deutschland gewann das Match mit 1:0.

Beide defensiv - Torchancen Mangelware

Beim jenem ersten Duell hatten beide Teams sehr defensiv agiert. So begann es auch diesmal. Hinten sicher stehen, sich nicht auskontern lassen, das war die Devise - bei beiden Teams. So waren Torchancen natürlich erst einmal rar gesät. Besser gesagt: Es gab erst einmal gar keine. In den ersten 15 Minuten nicht. Auch keine Strafecke.

Erstmals heikel wurde es in der 17. Minute, als Niklas Wellen eine Zwei-Minuten-Strafe erhielt - der Stürmer vom Crefelder HTC hatte einen Pfiff vom Schiri nicht gehört und unerlaubterweise weitergespielt. Die Niederländer - die weiter enorm vorsichtig agierten - konnten mit der Überzahl aber nichts anfangen.

Eine Strafecke - die Ausbeute der 1. Hälfte

Und in der 25. Minute war es endlich soweit: Das deutsche Team bekam nach einem Foul an Christopher Rühe eine erste Strafecke. Weil Gonzalo Peillat nicht auf dem Feld war, versuchte sich Tom Grambusch als Schütze - wurde von der starken niederländischen Verteidigung aber abgeblockt. Viel mehr war nicht im zweiten Viertel - es ging mit 0:0 nach 30 gespielten Minuten in die Halbzeitpause.

Die aufregendste Szene zu Beginn der zweiten Hälfte: Ein Rasen-Wassersprenger sprühte eine Fontäne frisches Nass auf Spieler und Spielfläche. Die waren dankbar bei auch am Abend noch 28 Grad Lufttemperatur.

Erste Torszenen nach fast 40 Minuten

Die kleine Unterbrechung brachte keine Veränderung auf dem Feld: Es blieb ein Geduldsspiel. Mit einer ersten Chance für die Niederlande in der 39. Minute, als Duco Telgenkamp fast im Schusskreis abschließen konnte, im letzten Moment aber geblockt wurde. Fast im Gegenzug die erste gute Toraktion auch für Deutschland: Niklas Wellen zog im Schusskreis ab, Keeper Pirmin Blaak war aber auf dem Posten.

Held der Niederlande: Torhüter Pirmin Blaak

Letzte heikle Szene für Deutschland im dritten Viertel: Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Johannes Große, der einen nötigen Abstand nicht eingehalten hatte. Aber auch das brachte nichts Zählbares - die Entscheidung wurde auf das letzte Viertel vertagt.

Oranje jubelt: Brinkman trifft, Prinz antwortet

Und da passierte es: 43 Sekunden nach Wiederanpfiff führte die Niederlande: Ein halbhohes Anspiel in den Schusskreis verwertete Thierry Brinkman zum 1:0. Wenig später um ein Haar das 2:0: Koen Bijen hatte freie Bahn - schoss am deutschen Torwart vorbei, aber Peillat klärte artistisch auf der Linie. Im Gegenzug die Chance für Deutschland, das jetzt volles Risiko ging: Wellen holte eine Strafecke heraus.

Eigentlich unfassbar: Die Ecke verunglückte, Thies Prinz passierte ein Stockfehler. Aber genau das verwirrte die Niederländer offensichtlich. Im Nachfassen knallte Prinz die Kugel zum 1:1 ins Tor (50.). Die Dramatik im Spiel war nun enorm - beide Teams öffneten ihre Abwehrreihen und spielten voll auf Sieg. Das erlösende Tor wollte aber keinem mehr gelingen, denn auch eine letzte Strafecke für die Niederlande in der letzten Spielminute blieb wirkungslos.

Das Penaltyschießen musste die Entscheidung um Gold und Silber bringen. Dort wurde der niederländische Keeper Pirmin Blaak zum Helden, als er gleich drei Versuche der Deutschen parierte.