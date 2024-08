Bahnradsport Hinze fährt um Keirin-Medaille Stand: 08.08.2024 18:38 Uhr

Bahnradfahrerin Emma Hinze steht bei den Olympischen Spielen in Paris im Keirin-Finale. Ihre Teamkollegin Lea Sophie Friedrich dagegen schied am Donnerstag (08.08.2024) im Halbfinale aus. Im Mehrkampf liegt Tim Torn Teutenberg zur Hälfte des Wettkampfes auch noch gut im Rennen.

Emma Hinze hat sich mit dem dritten Platz im Halbfinale die Chancen auf eine Medaille im Keirin erhalten. In ihrer Vorschlussrunde versuchte sich zunächst das Rennen von vorne zu fahren, musste aber noch zwei Kontrahentinnen an sich vorbei ziehen lassen.

Ihre Teamkollegin Lea Sophie Friedrich ließ sich im Halbfinale etwas überrumpeln und fiel nach dem Rausfahren des Dernys ans Ende des Feldes zurück. Der Versuch über die Außenbahn zu attackieren, führte nicht zum Erfolg. In der letzten Runde musste sie noch der vor ihr fahrenden Niederländerin Steffie van der Peet ausweichen und hatte so keine Chance mehr auf einen Platz unter den besten Drei.

Viertelfinale: Friedrich im Ziel fast abgeräumt

Im Viertelfinale musste Friedrich ihren Lauf von hinten starten, fuhr aber nach dem Verlassen des Schrittmachers direkt auf die erste Position nach vorne und zog als Erste ins Halbfinale ein. Nach der Zieldurchfahrt gab es noch einen Schreckmoment als drei Fahrerinnen kollidierten, um ein Haar wäre auch Friedrich abgeräumt worden.

Nach einer knapp 10-minütigen Reparaturpause an der Bahn ging es weiter. Im letzten der drei Viertelfinals war Emma Hinze gefragt. Auch bei ihr spuckte der Zufallsgenerator die oberste Position beim Start auf, aber wie auch ihre Teamkollegin schob sie sich sofort nach vorne und schaffte locker den Einzug ins Halbfinale.

Sturz im Damen-Keirin.

Omnium der Männer: Teutenberg arbeitet sich auf Rang fünf vor

Medaillen werden am Donnerstag auch im Omnium, dem Mehrkampf, vergeben. Los ging es mit dem Scratch, bei dem die 22 Fahrer zehn Kilometer beziehungsweise 40 Runden absolvieren müssen. Als einziger Deutscher war Tim Torn Teutenberg am Start, er versuchte in der sechsten Runde einen Ausreißversuch, konnte aber keine Runde rausfahren. Zur Hälfte des Rennen setzte sich eine vierköpfige Gruppe ab, die anderthalb Kilometer vor dem Ziel das Hauptfeld einholen konnten und den Sieg unter sich ausmachte. Der Franzose Benjamin Thomas holte sich den ersten Teilsieg. Teutenberg wurde Zehnter.

Weiter ging es mit dem Zeitfahren, bei dem sich der Belgier Fabio van den Bosche, der schon im Scratch in der ersten Ausreißergruppe vertreten war, gleich mal ein paar Sprintwertungen und einen Rundengewinn holte und so früh an der Spitze lag. Aber auch Teutenberg drehte dahinter auf, gewann fünf Sprintpunkte und erzielte ebenfalls einen Rundengewinn. Somit schloss er die Disziplin als Dritter ab und schob sich in der Gesamtwertung auf den fünften Rang nach vorne.

Tim Torn Teutenberg (2.v.l.) im Pulk beim Scratch.