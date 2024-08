Leichtathletik Abendsession Max Hess erstmals im Dreisprung-Finale - Hartmann verpasst 200-m-Endlauf Stand: 07.08.2024 20:50 Uhr

Dreispringer Max Hess steht bei seiner dritten Olympia-Teilnahme erstmals im Finale. Joshua Hartmann verpasste am Mittwochabend (07.08.2024) dagegen den Einzug in den 200-m-Endlauf knapp. Stabhochspringerin Anjuli Knäsche schied im Finale früh aus. Nicht im Endlauf über 400 m Hürden dabei sein werden Emil Agyekum und Joshua Abuaku.

Dreisprung: Max Hess kommt als Siebstbester ins Finale

Dreispringer Max Hess gelang in der Qualifikation im Stade de France in Paris im zweiten Versuch ein Satz auf 16,98 m. In der Addition aller Versuche in den beiden Gruppen war das am Ende das siebtbeste Ergebnis. In Rio 2016 und in Tokio 2021 war der inzwischen 28-Jährige jeweils in der Qualifikation ausgeschieden. Favoriten auf Gold sind am Freitag (09.08.2024, 20.13 Uhr) Pedro Pichardo aus Portugal, der in der Qualifikation 17,44 m sprang und damit deutlich weiter als alle Kontrahenten, sowie der Weltjahresbeste Jordan Alejandro Diaz Fortun aus Spanien.

Stabhochsprung: Knäsche schafft es nicht über 4,60 m

Die 30-jährige Atabhochspringerin Anjuli Knäsche (Stuttgart) hat als persönliche Bestleistung 4,55 m zu Buche stehen, in dieser Saison schaffte sie es unter anderem bei der EM in Rom über 4,50 m. Dass sie bei den Olympischen Spielen überhaupt ins Finale einzog, war bereits ein Erfolg für die mehrmalige deutsche Meisterin. Im Kampf um die Medaillen im Stade de France in Paris übersprang sie nur die Anfangshöhe von 4,40 m, bei der nächsten Höhe 4,60 m riss sie die Latte dann dreimal.

Favoritinnen auf Olympia-Gold im noch laufenden Wettbewerb sind Nina Kennedy aus Australien und die Schweizerin Angelica Moser. Die britische Weltjahresbeste Molly Caudery schaffte es überraschend nicht ins Finale.

200 m: Hartmann läuft couragiert - und scheidet aus

Wie über 100 m ist Joshua Hartmann (Köln) in Paris auch auf seiner Paradestrecke über 200 m im Halbfinale ausgeschieden. Auf der Bahn neben 100-m-Olympiasieger Noah Lyles aus den USA lief der 25-Jährige ein beherztes Rennen, kam in 20,47 Sekunden aber nur als Fünfter ins Ziel. Das reichte nicht, um auch im Endlauf am Donnerstag (08.08.2024, 20.30 Uhr) um die Medaillen an den Start gehen zu dürfen. 16 Hundertstelsekunden fehlten Hartmann am Ende, um als einer von zwei Zeitschnellsten einen Finalplatz zu buchen. Mit seiner Saisonbestzeit (20,15) hätte er das geschafft.

Schnellster im Halbfinale war Letsile Tebogo aus Botswana, der in 19,96 Sekunden als einziger Läufer in der Vorschlussrunde unter 20 Sekunden blieb. Auch mit Noah Lyles ist im Finale natürlich zu rechnen, er lief im Halbfinale 20,08 Sekunden.

400 m Hürden: Aus für Agyekum und Abuaku im Halbfinale

Im Halbfinale über 400 m Hürden waren mit Emil Agyekum (Berlin) und Joshua Abuaku (Frankfurt) zwei deutsche Läufer am Start - zum mehr reichte es aber erwartungsgemäß nicht. Abuaku belegte in seinem Lauf in 50,19 Sekunden den letzten Platz - er blieb deutlich über seiner persönlichen Bestzeit (48,12). Agyekum lief dagegen in 48,78 Sekunden nahe an seine Bestzeit (48,36) heran. Als Fünfter seines Laufs schaffte er es aber ebenfalls nicht ins olympische Finale. Dort gelten am Freitag (09.08.2024, 21.45 Uhr) der Norweger Karsten Warholm (47,67 im Halbfinale) und Rai Benjamin aus den USA (47,85) als Favoriten auf die Goldmedaille.

110 m Hürden: Grant Holloway sprintet allen davon

Der dreimalige Weltmeister und Weltjahresschnellste Grant Holloway aus den USA hat im Halbfinale über 110 m Hürden eine Kampfansage an die Konkurrenz geschickt: In 12,98 Sekunden lief er mit der schnellsten Zeit aller Starter ins Finale. Den olympischen Rekord verfehlte er nur um sieben Hundertstel. Mit Freddie Crittenden und Daniel Roberts sicherten sich auch die beiden anderen US-Hürdensprinter Finalplätze.

Der Jamaikaner Hansle Parchment, Olympiasieger von Tokio, schaffte es als einer von zwei Zeitschnellsten ebenfalls in den Endlauf, der am Donnerstag (08.08.2024, 21.45 Uhr) auf dem Programm steht. Nicht dabei ist dann Europameister Lorenzo Simonelli aus Italien, der im Halbfinale ausschied. Für Manuel Mordi (Hamburg) war bereits im Hoffnungslauf unglücklich das Aus gekommen.

Grant Holloway (M.) gewann in Tokio vor drei Jahren Silber.