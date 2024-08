Finale gegen Norwegen Frankreichs Handballerinnen kämpfen um Olympiasieg Stand: 08.08.2024 23:08 Uhr

Die französischen Handballerinnen haben den Sprung ins Finale geschafft. Gegen Schweden gewannen die Gastgeberinnen in einem spannenden Halbfinale in der Verlängerung mit 31:28. Im Endspiel treffen die Weltmeisterinnen am Samstag nun auf die Vize-Weltmeisterinnen aus Norwegen.

Nach 70 packenden Minuten kannte der Jubel in Lille keine Grenzen mehr: Die französischen Spielerinnen tanzten im Kreis, die 27.000 Zuschauer im Stade Pierre-Mauroy rasteten aus und feierten den Finaleinzug ihrer Handballerinnen.

In einem spannenden Halbfinale besiegte das französische Team, das Deutschland im Viertelfinale geschlagen hatte, Schweden in der Verlängerung mit 31:28.

Schweden lange in Führung

Dabei kamen die Skandinavierinnen besser in die Partie und gingen mit einer 12:10-Führung in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel hielt Schweden die Französinnen zunächst auf Distanz. Die Gastgeberinnen kämpften aber immer weiter und schafften nach einem zwischenzeitlichen 16:20-Rückstand in der 54. Minute erstmals seit Spielbeginn wieder den Ausgleich (22:22). In der Schlussphase entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem Frankreich 14 Sekunden vor Schluss der erneute Ausgleich gelang (25:25), der die Verlängerung mit sich zog.

In den zweimal fünf Minuten hatten die Französinnen dann die größeren Reserven - und das Publikum im Rücken. Das peitschte die Gastgeberinnen immer wieder an. Am Ende stand ein viel umjubelter 31:28-Erfolg, der Frankreich ins Finale brachte.

Norwegen bezwingt Dänemark

Dort treffen "Les Bleues" nun auf Norwegen, das Dänemark im zweiten Halbfinale souverän mit 25:21 bezwang. Dabei gestaltete sich das Spiel in der ersten Halbzeit lange ausgeglichen: Bis zum 8:8 in der 24. Minute konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Durch einen Drei-Tore-Lauf nahmen die Norwegerinnen dann aber eine 11:8-Führung mit in die Pause, die sie im zweiten Abschnitt kontinuierlich ausbauten.

Die Däninnen fanden kein Mittel gegen die starke norwegische Abwehr. Nach 40 Minuten gelang ihnen gerade mal der zehnte Treffer. Die Europameisterinnen aus Norwegen hingegen drückten zwischenzeitlich immer mehr aufs Tempo. Nach einer Sechs-Tore-Führung (18:12) schalteten sie dann aber einen Gang zurück und Dänemark kam nochmal näher. Mehr als ein 25:21 war aber nicht nicht drin.

Durch den Sieg steht Norwegen erstmals seit zwölf Jahren wieder ein einem olympischen Finale. Das findet am Samstag (10.08.2024 / 15 Uhr) wieder im Hexenkessel von Lille statt. Davor (10 Uhr) kämpfen Dänemark und Schweden um Bronze.