Erstes Spiel im Ausland DEL-Spiel in Prag abgesagt Stand: 21.10.2024 22:07 Uhr

Es sollte das erste DEL-Spiel im Ausland werden - doch die in Prag angesetzte Partie zwischen den Wolfsburg Grizzlys und Red Bull München wurde abgesagt.

Wie die DEL am Montagabend mitteilte, kann die Partie im Rahmen der Veranstaltung "Winter Hockey Games 2024" in Prag nicht stattfinden. Die Organisatoren haben die komplette Veranstaltung abgesagt. Das Spiel zwischen Wolfsburg und München findet stattdessen wie ursprünglich geplant am 6. Dezember (19.30 Uhr) in Wolfsburg statt.

"Wir bedauern diese Entscheidung der Organisatoren, weil sich die gesamte Liga sehr auf dieses tolle Event in Prag gefreut hatte", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Veranstalter nennt finanzielle Probleme als Grund

Die Organisatoren führten finanzielle Probleme als Gründe für die Absage an. "Das Jahr 2024 war im wahrsten Sinne des Wortes voller großer Sportereignisse, was sich in Kombination mit der wirtschaftlichen Erschöpfung des Unternehmens und einer spät gestarteten Marketingkampagne im Ticketverkauf niederschlug", sagte Andrea Barsony, Geschäftsführer des Veranstalters Eniva.

Vom 5. bis 8. Dezember hätten bei den Winter Hockey Games in Prag in einer eigens dafür errichteten Freiluft-Arena mit einer Kapazität von 16.000 Zuschauern insgesamt sieben Partien ausgetragen werden sollen.