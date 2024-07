Letzter Auftritt von Karabatic Doppelter Olympiatest für Deutschlands Handballteams Stand: 12.07.2024 15:05 Uhr

Wie es um die Olympia-Form der deutschen Handball-Teams steht, ist live bei der Sportschau zu sehen: Die Männer empfangen letztmals Nikola Karabatic mit Frankreich, die Frauen treffen auf Brasilien.

Den Anfang machen am Samstag um 15 Uhr in Dortmund die DHB-Frauen gegen die Brasilianerinnen, zu sehen im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Auch die Südamerikanerinnen hatten sich durch den Titel bei den Panamerikanischen Spielen 2023 für Olympia qualifiziert.

Der anschließende Härtetest für die Männer in derselben Halle gegen Frankreich läuft ab 17.30 Uhr live im Ersten. Zwei Wochen vor dem Auftakt des Olympia-Turniers gegen Schweden erhofft sich Bundestrainer Alfred Gislason von der Partie wichtige Aufschlüsse. "Das wird eine Bestandsaufnahme, wo wir leistungsmäßig stehen", sagte der 64 Jahre alte Isländer.

Marko Grgic - in Rekordzeit zu Olympia

Nach den Niederlagen bei der WM 2023 und Heim-EM in diesem Jahr wollen die deutschen Handballer zeigen, dass sie einen weiteren Schritt nach vorn gemacht haben. Dabei helfen soll auch einer, den bis vor kurzem nur wenige auf dem Zettel hatten: Marko Grgic, 20 Jahre alter, 1,98 Meter großer Rückraum-Linker vom ThSV Eisenach. Noch vor zwei Jahren spielte er in der dritten Liga, jetzt steht er im 14-köpfigen Olympia-Kader.

Marko Grgic

"Nicht mal Zeit zum Kneifen hatte ich, es ging alles so ratzfatz", sagte Grgic der Sportschau. "Wahnsinn, was ich in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren erleben durfte." Erst ein Länderspiel hat er bestritten, sein Debüt gegen Schweden Mitte Mai. Bundestrainer Gislason hat er trotzdem schon überzeugt - mit 100 Toren in seiner Bundesliga-Premierensaison und großer Spielintelligenz.

"Es gilt jetzt Leistung zu bringen. Ich denke, das einige gerne in meiner Situation wären", sagte Grgic. "Ich habe nicht viel Zeit zu grübeln oder mir einen Keks zu freuen. Deshalb glaube ich, dass es gut ist, dass jetzt nur Handball ist."

Wolff "ein Stück weit begeistert" von Grgic

In Torwart-Routinier Andreas Wolff hat Grgic schon einen prominenten Befürworter. "Ich habe ihn ja schon Frechdachs getauft, weil er wirklich sehr unbekümmert und mit viel Selbstbewusstsein auftritt - aber nicht übertrieben", sagte Wolff der Sportschau. "Ich finde, er macht eine sehr, sehr gute Figur und ich sehe, warum Alfred ihn nominiert hat. Ich bin auch ein Stück weit begeistert von ihm und denke, dass er der deutschen Nationalmannschaft in Zukunft sehr viel geben kann. "

Ein Erlebnis dürfte für Grgic auch die Begegnung mit Nikola Karabatic werden. Das Testspiel in Dortmund wird der letzte Auftritt der 40 Jahre alten Handball-Legende in Deutschland. "Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland kam, egal, ob mit dem Verein oder der Nationalmannschaft, habe mich wie zu Hause gefühlt", sagt Karabatic.

Gislason freut sich auf Karabatic

Olympia in seinem Heimatland Frankreich soll der krönende Abschluss der 22 Jahre langen Karriere werden. Bei Olympia könnten Deutschland und Frankreich frühestens in der K.o.-Phase aufeinandertreffen.

Gislason freut sich auf die Begegnung mit seinem einstigen Schützling - die beiden hatten in der Saison 2008/09 beim THW Kiel zusammengearbeitet. "Es ist schön, noch einmal gegen ihn zu spielen. Er ist einer der besten Spieler, wenn nicht der beste. Großen Respekt für seine Karriere."