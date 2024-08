Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von Sonntag Stand: 11.08.2024 23:59 Uhr

Serbien holt erneut Wasserball-Gold.. Ein niederländischer Bahnradfahrer wird disqualifiziert. Zwei Briten retten einem Boxtrainer das Leben. Die Olympia-Splitter von Sonntag.

Bahnradsport: Niederländer nach Kopfstoß disqualifiziert

Nach einem Kopfstoß im Madison-Finale ist der niederländische Bahnradfahrer Jan Willem van Schip nachträglich disqualifiziert worden. Der 28-Jährige hatte seinen britischen Gegner Oliver Wood am Samstag (10.08.2024) mit dem Kopf gerammt und so zu Fall gebracht. Wood befand sich in diesem Moment allerdings nicht im Rennen, sondern im Innenraum knapp neben der Strecke. Auch van Schips unbeteiligter Teamkollege Yoeri Havik wurde disqualifiziert. Van Schip muss zusätzlich eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Schweizer Franken (rund 1.055 Euro) zahlen.

Wasserball: Gold für Serbien

Serbiens Wasserballer haben ihre Siegesserie bei Olympischen Spielen fortgesetzt. Im prestigeträchtigen Endspiel gegen Kroatien gelang ein 13:11 (5:2, 3:3, 3:3, 2:3)-Erfolg - die dritte Goldmedaille nach Rio und Tokio in Folge. Bronze sicherten sich die USA mit einem 11:8 gegen Rekord-Olympiasieger Ungarn im Fünfmeterwerfen.

Sprinter aus dem Kongo positiv getestet

Am Schlusstag der Olympischen Spiele ist ein weiterer Dopingverdachtsfall bekannt geworden. Wie die internationale Testagentur ITA mitteilte, wurde der kongolesische Sprinter Dominique Lasconi Mulamba wegen eines positiven Dopingtests suspendiert, bei ihm wurde das verbotene anabole Steroid Stanozolol gefunden. Es ist der fünfte Dopingfall der Spiele in Paris. Mulamba war im 100-m-Sprint in Runde eins ausgeschieden, er war bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli der Fahnenträger seines Landes.

Boxen: Trainer nach Herzstillstand reanimniert

Zwei Mitarbeiter des britischen Olympia-Teams haben einem Trainer der usbekischen Boxmannschaft das Leben gerettet. Tulkin Kilichev hatte nach dem Olympiasieg seines Boxers Hasanboy Dusmatov mitten in den Feierlichkeiten einen Herzstillstand erlitten. Der britische Arzt Harj Singh und Physiotherapeut Robbie Lillis führten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und setzten einen Defibrillator ein. Nach der Ersten Hilfe durch die beiden Briten wurde der usbekische Trainer in ein Krankenhaus gebracht und dort weiterbehandelt.