Bahnrad bei Olympia Deutsches Duo verpasst Medaille im Madison Stand: 10.08.2024 19:03 Uhr

Die deutschen Bahnrad-Männer haben eine Medaille im Madison verpasst. Das Duo Roger Kluge und Theo Reinhardt war am Samstag (10.08.2024) früh in einen Sturz verwickelt und fand so nie richtig ins Rennen. Bei den Sprintrennen der Frauen stehen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze im Viertelfinale. Die deutschen Keirin-Männer dagegen müssen in den Hoffnungslauf.

Beim Madison starten 15 Team mit je zwei Fahrern über eine Distanz von 50 Kilometer. Alle zehn Runden wird eine Sprintwertung ausgefahren. Zudem kann jedes Team zusätzliche Punkte durch einen Rundengewinn erzielen.

Das deutsche Duo Roger Kluge und Theo Reinhardt verpasste bei den ersten Sprints die vorderen Plätze und wurde zu allem Überfluss nach 20 Runden beim Wechsel in einen Sturz verwickelt. Reinhardt wurde von einem Kontrahenten berührt und verlor das Gleichgewicht. Allerdings ging die Sache auf den ersten Blick glimpflich aus und der 33-Jährige konnte schnell wieder auf sein Gefährt steigen.

Deutschland holt die ersten Punkte

Beim vierten Sprint konnte nun auch Deutschland die ersten Punkte sammeln, doch so richtig fanden Kluge/Reinhardt nicht ins Rennen. Nach der Hälfte der 200 Runden lagen die zweifachen Weltmeister (2018 & 2019) auf dem geteilten neunten Platz, konnten sich aber schließlich den elften Sprint sichern und schoben sich auf Rang fünf nach vorne. An der Spitze hatten sich zu diesem Zeitpunkt Italien und Dänemark einen Rundenvorsprung erarbeitet, wenig später gesellte sich auch Japan dazu.

Im letzten Drittel des Rennens merkte man, dass bei vielen Fahren die Kräfte schwanden, Es gab eine Vielzahl von teils heftigen Stürzen, die für ziemliche Unruhe im Feld sorgten. Auch die weiterhin führenden Italiener kamen zu Fall. Das nutzten die Portugiesen und zogen vorbei. Auch der letzte Sprint ging an Iuri Leitao und Rui Oliveira, die damit Olympiasieger sind. Italien holte Silber und Dänemark Bronze. Kluge/Reinhardt belgeten in der Endabrechnung Platz 6.

Der spanische Bahnradsportler Albert Torres stürzt.

Sprinterinnen Hinze und Friedrich im Viertelfinale

Ebenfalls auf der Bahn im Vélodrome National waren die Sprinterinnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze aktiv. Im Achtelfinale fuhren beide ihr Rennen von vorne und setzten sich mit knappen Vorsprung durch. Friedrich überquerte die Ziellinie 0,091 Sekunden vor der Kolumbianerin Martha Bayona Pineda. Hinze war lediglich 32 Tausendstelsekunden schneller als die Japanerin Mina Sato.

Dörnbach und Spiegel müssen in den Hoffnungslauf

Im Keirin der Männer verpassten Maximilian Dörnbach und Luca Spiegel den direkten Einzug ins Viertelfinale verpasst. Dörnbach fuhr in seinem Lauf nach dem Rausfahren des Schrittmachers an der Spitze des Feldes, wurde aber auf der letzten halben Runde noch von der Konkurrenz geschluckt. Spiegel dagegen verpasste früh eine gute Position und fuhr am Ende des Feldes hinterher. Wie für seinen Landsmann ging es schließlich in den Hoffnungslauf.