Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von Samstag, 27. Juli Stand: 28.07.2024 00:00 Uhr

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler legte im Einer direkt souverän im Vorlauf los. Reitz und Walter sind ins Luftpistolen-Finale eingezogen. Den Skateboardern kam derweil der Pariser Regen in die Quere.

Badminton-Duo startet mit Niederlage

Das deutsche Badminton-Doppel Mark Lamsfuß und Marvin Seidel hat in der Vorrunde der Gruppe C eine Auftaktniederlage kassiert. Das favorisierte indonesische Duo Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto gewann mit 2:0 (21:13 und 21:17). Lamsfuß war zudem durch eine Knieverletzung gehandicapt. Gespielt wird die Vorrunde in Vierergruppen.

Pistolenschützen Reitz und Walter im Finale

Die deutschen Sportschützen haben sich bei den Olympischen Spielen in Paris die nächsten Medaillenchancen gesichert. Rio-Olympiasieger Christian Reitz (Regensburg) und der Weltranglistenerste Robin Walter (Reichenbach) qualifizierten sich am Samstagvormittag für das Finale mit der Luftpistole. Um die Medaillen wird am Sonntag (28.07.2024, ab 09.30 Uhr bei sportschau.de) geschossen. Reitz zog mit 580 Ringen als Drittplatzierter in das Finale der besten acht Schützen ein. Walter (577) qualifizierte sich als Achter. Für die Bestleistung sorgte der serbische Vize-Weltmeister Damir Mikec (584).

Zeidler dominiert Ruder-Vorlauf

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat die erste Hürde auf dem Weg zur erhofften Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris problemlos genommen. Der Einer-Topfavorit startete am Samstagmorgen mit einem souveränen Vorlaufsieg im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne und zog ins Viertelfinale ein. Am Dienstag ist Zeidler das nächste Mal gefordert.

DFB-Frauen: Rauch rückt für Linder nach

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss einen Ausfall für das zweite Olympia-Gruppenspiel gegen Rekordsieger USA hinnehmen. Linksverteidigerin Sarai Linder vom VfL Wolfsburg wird den DFB-Frauen am Sonntagabend (21 Uhr) in Marseille erkältet fehlen. Für die 24-Jährige soll Felicitas Rauch in den 18er-Kader und in die Startelf aufrücken. Die formale Bestätigung für den Tausch durch die FIFA fehlte nach DFB-Angaben zunächst noch. Der Rücktausch zwischen Linder und Rauch sei nach der Gesundung jederzeit wieder möglich, betonte Bundestrainer Horst Hrubesch.

Surfen: Elter verfehlt direktes Weiterkommen

Tim Elter hat zum Auftakt der Surf-Wettbewerbe den direkten Einzug in die dritte Runde verpasst. Der 20-Jährige erhielt für seine Wellen im Meer vor Tahiti 4,00 Punkte und wurde damit Letzter in seinem Heat. Der siegreiche Ethan Ewing aus Australien zog mit 9,90 Zählern direkt in Runde drei ein. Elter und der zweitplatzierte Südafrikaner Jordy Smith haben in der zweiten Runde eine weitere Chance.

Skatebord-Wettbewerb auf Montag verschoben

Wegen des Regens in Paris ist der Skateboard-Street-Wettbewerb der Männer bei den Olympischen Spielen von Samstag auf Montag verlegt worden. "Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen gestern Abend und nach einem Treffen mit allen relevanten Organisatoren heute Morgen wurde beschlossen, das Street-Skateboard-Event der Männer zu verschieben", erklärte das Organisationskomitee in einer Pressemitteilung. Ab Sonntag soll das Wetter in Paris deutlich besser werden. Deutsche sind bei der Street-Variante im Skateboard nicht am Start. Die Wettbewerbe finden auf dem Place de la Concorde statt.

Trauer um Samoas Box-Trainer Fatupaito

Ein Trauerfall überschattet den Start der Boxwettbewerbe. Der samoanische Trainer Lionel Elika Fatupaito starb am Freitag (27.07.2024) im Olympischen Dorf nach einem Herzinfarkt, teilte der Weltverband IBA mit. Fatupaito wurde 60 Jahre alt.