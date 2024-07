Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von heute Stand: 28.07.2024 10:00 Uhr

Surferin Camilla Kemp braucht vor Tahiti einen zweiten Anlauf. Dimitrij Ovtcharov beklagt Transport-Probleme. Ein zweiter Doping-Verdachtsfall wird bekannt.

Surfen: Auch Kemp braucht zweite Chance

Surferin Camilla Kemp hat wie zuvor Tim Elter den direkten Sprung ins Achtelfinale verpasst. In den beeindruckenden Wellen von Teahupoo vor Tahiti belegte die 28-Jährige in ihrem Heat in der Nacht zu Sonntag (28.7.2024) Rang drei. In ihrem zweiten Heat trifft Kemp am Sonntagabend (19.36 Uhr) auf die Südafrikanerin Sarah Baum und kämpft um den Achtelfinaleinzug.

Doping: Nigerianische Boxerin suspendiert

Zweiter Dopingverdachtsfall in Paris: Die nigerianische Boxerin Cynthia Temitayo Ogunsemilore ist wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln suspendiert worden, teilte die Internationale Testagentur ITA mit. Bei der 22-Jährigen wurde bei einem Test am vergangenen Donnerstag die verbotene Substanz Furosemid, ein stark harntreibender Arzneistoff, nachgewiesen. Ogunsemilore, die in der Klasse bis 60 kg qualifiziert ist, kann nun die Öffnung der B-Probe beantragen. Kurz vor der Eröffnungsfeier war der irakische Judoka Sajjad Ghanim Sehen Sehen positiv auf die verbotenen Steroide Metandienon und Boldenon getestet worden.

Transport: Ovtcharov beklagt Chaos

Der Transport für die Athleten hat nach Meinung von Tischtennisprofi Dimitrij Ovtcharov noch Optimierungsbedarf. "Der Transport ist schwierig. Für Olympia, puh, so was habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt", sagte der frühere Weltranglistenerste nach seinem Einzug in die zweite Runde und berichtete von "exotischen Erlebnissen" in Paris. Zweimal sei der Bus zu spät gekommen. Zweimal habe sich der Busfahrer verfahren.