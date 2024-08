Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von heute Stand: 02.08.2024 14:23 Uhr

Die Basketballer dürfen ins olympische Dorf, im Sportschießen verpasst Medaillenkandidatin Doreen Vennekamp das Finale, die Schweiz freut sich hingegen über Gold. Ein Notfall beim Schwimmen endet glimpflich.

Basketball-Team können ins olympische Dorf einziehen

Die beiden erfolgreichen deutschen Basketball-Hallenteams werden nach ihrem Umzug von Lille nach Paris doch wie geplant im olympischen Dorf wohnen. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. Zuvor hatte es Diskussionen gegeben, ob die Basketballer in einem Hotel untergebracht werden, weil im olympischen Dorf womöglich zu wenig Platz sei. Das Problem wurde nun aber offenbar gelöst.

Enttäuschung bei Sportschützin Vennekamp

Doreen Vennekamp ist als nächste Goldkandidatin des Deutschen Schützen-Bundes vorzeitig bei Olympia gescheitert. Nach den verpassten Finals von Gewehrschützin Anna Janßen kam die Weltmeisterin und Weltschützin des Jahres 2023 in ihrer Paradedisziplin Sportpistole in der Qualifikation nur auf Platz 13. Josefin Eder landete auf Platz 36. Gut in Form präsentiert sich dagegen im Wurfscheibenschießen Skeet der gebürtige Ibbenbürener Sven Korte. Nach drei der insgesamt fünf Runden liegt der 34-Jährige auf Final-Kurs. Fortgesetzt wird die Qualifikation am Samstag (03.08.2024) um 9.00 Uhr, das Finale ist für 15.30 Uhr geplant.

Gold im Dreistellungskampf geht in die Schweiz

Das Finale im Dreistellungskampf der Frauen über 50 m mit dem Kleinkalibergewehr - im knieenden, liegenden und stehenden Anschlag - gewann die Schweizerin Chiara Leone mit 464,4 Ringen. Mit olympischem Rekord setzte sie sich auf dem Schießstand in Chateauroux deutlich gegen die Konkurrenz durch. Silbermedaillengewinnerin Sagen Magddalena aus den USA kommt auf 463,0 Ringe, die Chinesin Zhang Qiongyue belegt mit 452,9 Ringen den Bronzerang. Deutsche Schützinnen waren nicht dabei.