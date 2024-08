Olympia in Paris Deutsche Sprint-Staffel der Frauen läuft auf Rang drei Stand: 09.08.2024 20:53 Uhr

Die 4x100-m-Staffel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ist am Freitag (09.08.2024) in Paris zu Bronze gelaufen. Die schnellsten deutschen Frauen mussten sich nur den USA und Großbritannien beugen.

"Mit uns muss man definitiv rechnen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken", hatte Gina Lückenkemper nach dem erfolgreichen Vorlauf der deutschen 4x100-m-Staffel (42,15 Sek.) gesagt. Im olympischen Finale hielt die Berlinerin mit ihren Teamkolleginnen Alexandra Burghardt (Burghausen), Lisa Mayer und Rebekka Haase (beide Wetzlar) gegen starke Konkurrenz dann tatsächlich Wort und sprintete zu Bronze. "Wir haben es einfach allen gezeigt, wir haben unser Herz hier gerade eben alle auf der Bahn gelassen und gemeinsam eine starke Teamperformance abgeliefert", sagte Lückenkemper im Sportschau-Interview.

In Saisonbestzeit von 41,97 Sekunden musste sich das DLV-Quartett nur den schnellen Amerikanerinnen (41,78) und den Britinnen (41,85) geschlagen geben. Beim letzten Wechsel trat Haase bei der Übernahme des Stabes von Lückenkemper auf die Markierung der Laufbahn. Das Ergebnis wurde aber nicht beanstandet, weil die DLV-Läuferin die direkt neben ihre laufende Konkurrentin Daryll Neita aus Großbritannien nicht behindert hatte.

"War nur eine Frage der Zeit"

"Wir laufen schon zehn Jahre zusammen Staffel, wir waren schon so oft so nah dran. Es war einfach nur eine Frage der Zeit. Es war uns allen klar, dass es heute klappt", sagte Burghardt im Sportschau-Interview. "Das war wirklich eine Willensleistung", ergänzte Mayer. "Wir hatten auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite und haben die Medaille mit nach Hause genommen", stimmte Haase in den Chor der glücklichen Stimmen ein. Das Quartett betonte, dass auch die beiden Ersatzläuferinnen Sophia Junk (kam im Vorlauf zum Einsatz) und Lisa Marie Kwayie großen Anteil am gemeinsamen Erfolg haben.

Erste Staffel-Medaille der deutschen Frauen seit 1988

Zuletzt hatte das Frauen-Quartett aus der damaligen DDR 1988 in Seoul mit Silber eine olympische Staffel-Medaille für Deutschland gewonnen. Die Staffel der BRD hatte vor 36 Jahren Rang vier belegt.

2021 in Tokio waren die deutschen Frauen auf Platz fünf gelaufen, bei der WM im vergangenen Jahr in Budapest auf Rang sechs. Bei der EM in Rom in diesem Jahr gingen die Europameisterinnen von 2022 als Vierte leer aus.