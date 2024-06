Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Sonntag, 11. August Stand: 28.06.2024 11:37 Uhr

Was wird am Sonntag, 11. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

8 Uhr - Marathon (F)

Die Marathonläuferinnen beschließen die Leichtathletik-Wettbewerbe von Paris - mit Start und Ziel an der Esplanade des Invalides. Geht der Sieg zum dritten Mal nacheinander an die Laufnation Kenia?

Ab 9 Uhr - Handball, Spiel um Platz drei, Finale (M)

Die besten Handball-Teams sind fast am Ziel: In Lille geht es früh los mit dem kleinen Finale (9 Uhr). Das Endspiel um Gold folgt am frühen Nachmittag (13.30 Uhr). Hat Gastgeber Frankreich erneut Grund zum Jubeln?

Ab 11.30 Uhr - Basketball, Spiel um Platz drei, Finale (F)

Schafft es ein Frauen-Team, am Thron der US-Amerikanerinnen zu rütteln? Ab 11.30 Uhr geht es in Bercy um Bronze, ab 15.30 Uhr um Gold.

12.40 Uhr - Moderner Fünfkampf (F)

Im abschließenden Laser-Run fällt die Entscheidung bei den Fünfkämpferinnen. Annika Zillekens will nach den Schlagzeilen um ihre Disqualifikation in Tokio bei ihrer vierten Teilnahme ihren Frieden mit Olympia machen.

13 Uhr - Volleyball, Finale (F)

Letztes Spiel in der Arena Paris Sud: Die besten Volleyballerinnen bestreiten das Finale. Schnappt sich der zweimalige Weltmeister Serbien nun auch erstmals Olympia-Gold? Die deutschen Frauen haben sich nicht qualifiziert.

Ab 13.15 Uhr - Bahnradsport, 3 Finals (F+M)

Ein letztes Mal geht es im Velodrom um olympische Medaillen. Im Sprint der Frauen (13.15 Uhr Bronze-Finale / 13.44 Uhr Gold-Finale) könnten die deutschen Fahrerinnen um Emma Hinze ein Wörtchen mitreden. Außerdem: das Keirin-Rennen der Männer (13.32 Uhr) und das abschließende Punktefahren im Omnium der Frauen (13.56 Uhr).

14 Uhr - Wasserball, Finale (M)

Die letzte Entscheidung der Sommerspiele 2024 fällt im Wasserball der Männer. Gelingt den Serben der olympische Hattrick?

Schlussfeier

Am Abend verabschiedet sich Paris von den Olympischen Spielen. Im Stade de France werden noch einmal Tausende Sportlerinnen und Sportler zusammenkommen, um ausgelassen zu feiern.