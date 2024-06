Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Donnerstag, 1. August Stand: 28.06.2024 11:35 Uhr

Was wird am Donnerstag, 1. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 7.30 Uhr - Leichtathletik, Gehen

Die Leichtathleten treten mit den Gehern auf den Plan. Frühmorgens begeben sich die Männer am Trocadéro auf die Strecke (7.30 Uhr), gefolgt von den Frauen (9.20 Uhr). In Tokio hatte Christopher Linke als Fünfter eine Medaille knapp verpasst.

9.30 Uhr - 3x3-Basketball (F): Deutschland - Kanada

Dritter Auftritt der deutschen Draußen-Basketballerinnen bei Olympia: Es geht gegen Kanada.

11 Uhr - Basketball: Deutschland - Japan (F)

Im zweiten Gruppenspiel in Lille steht das Team um Kapitänin Svenja Brunckhorst den Japanerinnen gegenüber, die bei ihren Heim-Spielen in Tokio Silber hinter dem US-Team holten.

11.18 Uhr - Rudern, 4 Finals

Im Stade Nautique de Vaires-sur-Marne fallen vier weitere Entscheidungen: Männer und Frauen küren ihre Olympiasieger jeweils im Vierer und Doppelzweier. Lediglich bei den Doppelzweiern der Männer ist ein deutsches Boot am Start.

12 Uhr - Segeln, Skiff 49er

Wenn das Wetter im Mittelmeer vor Marseille mitspielt, werden die ersten Paris-Olympiasieger im Segeln gekürt. Die Medaillenrennen der 49er Skiffsegler stehen an. Können Marla Bergmann/Hanna Wille und Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger vorn mitmischen?

17.30 Uhr - Kanuslalom, Kajak-Einer (M)

Schafft es Noah Hegge in das Kajak-Finale? Der Augsburger soll bei seinem Olympia-Debüt in die Fußstapfen seines Clubkollegen Hannes Aigner treten, der zweimal Bronze aus olympischen Gewässern fischte.

18.30 Uhr - 3x3-Basketball (F): Deutschland - Aserbaidschan

Zweiter Auftritt für die deutschen Frauen an diesem Tag auf der Place de la Concorde - Gegner ist Aserbaidschan.

18.09 Uhr - Judo, bis 78 kg (F)

Schlägt die große olympische Stunde von Anna-Maria Wagner? Die Weltmeisterin will auch in Paris ganz oben stehen. In Tokio hatte die Ravensburgerin sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft Bronze geholt. Schafft sie es dieses Mal ins Finale?

19 Uhr - Handball: Deutschland - Dänemark (F)

Für die Handballerinnen steht in der Arena Paris Sud das vorletzte Spiel in der Gruppe A an. Gegner ist der WM-Dritte Dänemark.

Ab 20.30 Uhr - Schwimmen, 4 Finals

Über 200 m Rücken der Männer könnte Lukas Märtens im Finale dabei sein. Schafft es bei den Frauen die 4x200-m-Freistil-Staffel um Isabel Gose in den Endlauf? Außerdem fallen die Entscheidungen über 200 m Schmetterling und 200 m Brust der Frauen.