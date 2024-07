Tennis bei Olympia in Paris Sieg gegen Popyrin - Zverevs Traum vom zweiten Gold lebt weiter Stand: 31.07.2024 20:45 Uhr

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev hat mit einem Sieg gegen Alexei Popyrin den nächsten Schritt zu einer weiteren Medaille gemacht. Die deutsche Nummer eins im Herrentennis besiegte den Australier am Mittwoch (31.07.2024) nach Startschwierigkeiten mit 7:5, 6:3 und zog damit ins Viertelfinale ein. Zuvor hatte Qinwen Zheng die Tennis-Karriere von Angelique Kerber beendet.

Zverev, der am Vortag sehr mit der Hitze in Roland Garros zu kämpfen hatte, patzte gleich zu Beginn, gab sein zweites Aufschlagspiel zum 1:2 bereits ab. In der Folge agierte der 27-Jährige zu defensiv, profitierte gegen Ende des ersten Satzes aber vom fehleranfälligen Spiel seines Gegners. Beim Stand von 4:5 konnte Zverev zurückschlagen und ausgleichen, auch das nächste Aufschlagspiel nahm er Popyrin ab und war auf dem Weg ins Viertelfinale.

Den ging Zverev gegen die Nummer 63 der Weltrangliste im zweiten Durchgang deutlich souveräner weiter. Ihm gelang gleich zu Beginn das nächste Break, er hatte so sechs Spiele in Folge gewonnen und war nun nicht mehr aufzuhalten. Nach 1:29 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball und trifft am Donnerstag (01.08.2024) in der Runde der letzten Acht auf den Italiener Lorenzo Musetti.

Kerber unterliegt dramatisch gegen Zheng

Zuvor hatte Qinwen Zheng auf dramatische Art und Weise die Karriere von Kerber beendet. Nach knapp über drei Stunden verwandelte die Chinesin im Tie Break des dritten Satzes ihren vierten Matchball und zog ins Halbfinale ein. Um 17.19 Uhr schlug die völlig entkräftete Kerber ihre letzte Vorhand als professionelle Tennisspieler ins Netz, mit einem 6:7, 6:4, 6:7 nach knapp über drei Stunden tritt sie ab.

"Ich habe heute alles auf dem Platz gelassen, alles, was ich hatte, mein ganzes Herz. Das hat mich meine ganze Karriere über ausgezeichnet. Und deswegen bin ich extrem stolz, dass ich das auch heute noch mal zeigen konnte. Dass ich alle versucht habe" , sagte Kerber nach dem letzten Match ihrer Karriere im Sportschau-Interview.

Der Traum von einer zweiten Olympia-Medaille nach Silber in Rio 2016 erfüllt sich zum Abschluss ihrer Karriere nicht. Vor Beginn des Turniers in Paris hatte die frühere Weltranglistenerste angekündigt, ihre Laufbahn nach den Sommerspielen zu beenden. Es sei dafür jetzt genau der richtige Moment, sagte sie nach der Niederlage gegen Zheng.

Djokovic von Koepfer extrem gefordert

Auch das erste Achtelfinale bei den Herren verlief aus deutscher Sicht ohne Happy End: Dominik Koepfer verlor in zwei Sätzen mit 5:7, 3:6. gegen Novak Djokovic. Dabei zeigte der Deutsche eine starke Leistung, hatte gegen einen der Topfavoriten auf Gold letzlich aber keine Chance.

"Es war kein leichtes Match gegen Novak. Ich hatte meine Chancen im ersten Satz, habe sie aber liegengelassen" , sagte ein enttäuschter Koepfer nach dem Match im Sportschau-Interview. "Aber im Großen und Ganzen war das ein guter Kampf. Ich habe gut mitgehalten und gut gespielt. Da kann ich auf jeden Fall viel Positives mitnehmen."

Während für Koepfer, der einige Stunden später auch noch im Doppel an der Seite von Jan-Lennard Struff an den Briten Matthew Ebden und John Peers mit 6:7, 6:7 scheiterte, bei seinen zweiten Olympischen Spielen im Achtelfinale Schluss ist, lebt für Djokovic der Traum von seiner ersten olympischen Goldmedaille weiter.

Mit seinem nun 16. Einzelsieg bei einem olympischen Tennisturnier hat der Serbe zudem seinen eigenen Rekord weiter ausgebaut und ist mit 37 Jahren und 74 Tagen der älteste Spieler, der ein Olympia-Viertelfinale erreicht hat, seit Tennis 1998 in Seoul in den Wettbewerb zurückgekehrt ist. Der nächste Gegner von Djokovic ist der Grieche Stefanos Tsitsipas.

Viertelfinal-Aus für Krawietz/Pütz und "Nadalcaraz"

Den aus deutscher Sicht sieglosen Tennis-Tag in Paris komplettierten am Mittwoch die beiden Männer-Doppel. Die an Nummer zwei gesetzten Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren im Viertelfinale gegen das tschechische Duo Tomas Machac/Adam Pavlasek mit 6:3, 1:6, 5:10 (Match-Tiebreak).

Und auch der Wunsch von Rafael Nadal, bei seinen letzten Olympischen Spielen noch eine Medaille zu gewinnen, geht nicht in Erfüllung. An der Seite von Carlos Alcaraz verlor der einstige spanische Ausnahmespieler gegen das amerikanische Duo Austin Krajicek/Rajeev Ram mit 2:6, 4:6.

Favoriten setzen sich durch

In den Einzelwettbewerben haben sich weitere Anwärter auf den Sieg für die nächste Runde qualifiziert. Bei den Damen profitierte Iga Swiatek beim Stand von 4:1 im dritten Satz von der Aufgabe von Danielle Collins und steht im Halbfinale. Carlos Alcaraz schaffte bei den Herren den Sprung ins Viertelfinale, der Spanier hatte beim 6:4, 6:2 wenig Mühe mit Roman Safiullin.