Leichtathletik bei Olympia Alle deutschen 400-m-Hürdensprinter müssen in den Hoffnungslauf Stand: 05.08.2024 12:16 Uhr

Das hatten sich die deutschen Hürdensprinter anders vorgestellt: Keiner der drei Athleten schaffte es auf direktem Wege ins Halbfinale - auch der EM-Sechste Emil Agyekum muss nachsitzen.

400 m (M): Bredau fehlen sieben Hundertstelsekunden

Jean Paul Bredau ist im Halbfinale über 400 m nicht dabei. Im seinem Hoffnungslauf landete der Potsdamer in 45,40 Sekunden hinter Ammar Ismail Yahia Ibrahim aus Katar und dem Senegalesen Cheikh Tidiane Diouf auf dem dritten Platz. Nur der Erste der - insgesamt vier - Läufe zog jedoch jeweils ins Halbfinale ein, zudem zwei weitere Sprinter über die Zeit. Dabei fehlten Bredau sieben Hundertstelsekunden auf Leungo Scotch aus Botswana.

400 m Hürden (M): Den drei Deutschen bleibt nur der Hoffnungslauf

Über 400 m Hürden hat keiner der drei deutschen Starter den direkten Einzug ins Halbfinale geschafft. Eine enttäuschende Bilanz. Am knappsten war es noch im fünften Vorlauf für Joshua Abuaku. Der 28-Jährige lag bis auf die letzten Meter auf Platz zwei und damit eigentlich klar auf Kurs. Doch Matheus Lima aus Brasilien und der Brite Alastair Chalmers hechteten noch links und rechts vor ihm über die Ziellinie. So blieb am Ende in genau 49 Sekunden nur der Hoffnungslauf.

Auch Emil Agyekum - in dieser Saison bislang der beste Deutsche - muss diesen Umweg am Dienstag (12 Uhr) gehen. Der Berliner, zuletzt starker Sechster bei der EM in Rom, war von Beginn an hintendran. Zwar holte der 25-Jährige auf, verpasste als Vierter aber in 49,38 Sekunden ebenfalls die ersten drei Plätze seines Laufs. Einen ganz schwachen Vormittag erwischte Constantin Preis. Der 26-Jährige wurde in 49,99 Sekunden Letzter in seinem Vorlauf - und zwar abgeschlagen.

Das Halbfinale, für das sich die großen Favoriten um den norwegischen Weltrekordler und Olympiasieger Karsten Warholm (47,57 Sekunden) locker qualifizierten, findet am Mittwoch statt. Die Medaillenentscheidung fällt am Freitag.

400 Meter Hürden (F): Krafzik verpasst das Halbfinale

Bei den deutschen Frauen verpasste es Carolina Krafzik vom VfL Sindelfingen, über die Hoffnungsrunde weiterzukommen. 56,02 Sekunden und Platz sechs reichten in der Trostrunde nicht für den Halbfinal-Einzug. Lange hatte sie gut mitgehalten, musste die Konkurrenz dann auf den letzten 100 Metern aber doch ziehen lassen. Die Chinesin Mo Jiadie gewann den Lauf in 54,75 Sekunden.