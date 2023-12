IOC soll schnell entscheiden Sportler aus Russland und Belarus vor Olympia-Zulassung Stand: 05.12.2023 19:06 Uhr

Der Start von sogenannten neutralen Athleten aus Russland und Belarus bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist am Dienstag (05.12.2023) ein weiteres Stück nähergerückt.

Wie das Internationale Olympische Komitee in einem Statement mitteilte, hätten sich Vertreter der internationalen Sommersportverbände sowie von Nationalen Olympischen Komitees für die Zulassung von Sportlern aus den Aggressorländern im Ukraine-Krieg starkgemacht.

Die Vertreter der geladenen Verbände beim 12. Olympic Summit drückten zudem aufs Tempo, sie hätten " um eine schnellstmögliche Entscheidung " gebeten, wie es in der IOC-Aussendung heißt, um " Klarheit in die olympischen Qualifikationsverfahren und für alle betroffenen Athleten " zu schaffen. Zuletzt hatte auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), der beim Olympic Summit allerdings nicht vertreten war, seinen Kurs geändert und sich auf die Linie der meisten NOKs und Welt-Fachverbände begeben.

Eindeutige Meinung: Sportler nicht verantwortlich für Kriegstreiben

Die Sportwelt, dieser Eindruck wird vermittelt, ist sich einig. Zumal bereits das Internationale Paralympische Komitee (IPC) Ende September vorgelegt und neutrale Russen nach Paris eingeladen hatte. Eine Entscheidung des IOC über die Zulassung zu den am 26. Juli 2024 beginnenden Olympischen Sommerspielen, die " nur unter den bestehenden strengen Bedingungen " denkbar sei, ist laut IOC-Communique zwar weiter nicht gefallen. Und doch scheint es, als sei durch das Hinterzimmertreffen in Lausanne der Weg endgültig bereitet für das "Ja" von Thomas Bach und der Ringe-Organisation.

Zumal auch der Rückhalt der Aktiven gegeben sei: Die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission Emma Terho habe mitgeteilt, dass " die überwiegende Mehrheit der Athleten weltweit " der Ansicht sei, dass " Athleten nicht für die Handlungen ihrer Regierungen bestraft werden sollten ". Auch habe die frühere finnische Eishockeyspielerin bei dem Gipfeltreffen mit geladenen Gästen in der IOC-Zentrale betont, dass die Athleten " es begrüßen würden, wenn Klarheit darüber herrschen würde, ob individuelle neutrale Athleten in Paris antreten können und welche Bedingungen für ihre Teilnahme gelten ".

Die Bedingungen für russische und belarussische Athleten

Athleten aus Russland und Belarus sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 mit Sanktionen in einer Vielzahl von Sportarten belegt worden. Im Laufe des Jahres 2023 wurden nach einer entsprechenden " Empfehlung " des IOC vom 28. März in einer Reihe von olympischen Sportarten die Beschränkungen jedoch gelockert, sodass die russischen und belarusischen Aktiven unter bestimmten Bedingungen wieder an Wettkämpfen teilnehmen können.

Diese sind unter anderem: Neutraler Status ohne Flagge und Hymne, keine Verbindungen zum Militär, Einhaltung der Anti-Doping-Regeln. Bezüglich letzterer stellte das IOC, das den Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur, Witold Banka, nach Lausanne geladen hatte, fest: " In diesem Jahr wurden mehr als 10.500 Proben von russischen Athleten in und außerhalb von Wettkämpfen entnommen, obwohl die Zahl der neutralen individuellen Athleten, die an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, äußerst gering ist. Damit gehört Russland nach wie vor zu den zehn am häufigsten getesteten Nationen. "

Spannungen zwischen IOC und Russland

Auch der jüngste Zwist zwischen dem IOC und Russland dürfte die Olympia-Zulassung nicht verhindern. Wegen der Aufnahme regionaler Sportverbände in besetzten ukrainischen Gebieten in das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) hatte die IOC-Exekutive das ROC suspendiert.

Die Entscheidung vom 5. Oktober, die regionalen Sportverbände Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischja aufzunehmen, verletze die Olympische Charta, weil sie die territoriale Integrität des ukrainischen olympischen Komitees missachte, hieß es zur Begründung.

Der Olympische Gipfel verurteilte zudem die Pläne des Kreml, im kommenden September sogenannte "World Friendship Games" in Moskau und Jekaterinburg auszurichten. Das Multisportereignis sei " klar politisch motiviert ", hieß es in der Erklärung. Die olympischen Dachverbände betonten ihren Willen, dass Ergebnisse dieser Veranstaltung keine offizielle Anerkennung erhalten sollen.