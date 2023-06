French Open Zverev erneut im Halbfinale von Paris - Gegner steht noch aus Stand: 07.06.2023 19:29 Uhr

Alexander Zverev steht zum dritten Mal in Folge im Halbfinale von Roland Garros. Gegner ist entweder Holger Rune oder Casper Ruud. Bei den Frauen nicht zu stoppen ist Iga Swiatek.

Riesenerfolg in Paris: Alexander Zverev steht nur ein Jahr nach seiner schweren Verletzung wieder im Halbfinale der French Open und darf weiter vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere träumen. Im Viertelfinale besiegte der favorisierte Olympiasieger den Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 und zog zum dritten Mal in Folge in die Vorschlussrunde in Roland Garros ein.

Siebemonatige Pause nach Paris

Nach seiner rund siebenmonatigen Pause im Anschluss an seine Knöchelverletzung aus dem Halbfinale im vergangenen Jahr ist der zuletzt formschwache Zverev damit deutlich schneller als erwartet in die Weltspitze zurückgekehrt. Auf dem Weg in sein zweites Major-Finale nach den US Open 2020 wartet nun erstmals ein Top-Ten-Spieler. Am Freitag schlägt der Hamburger gegen den Sieger der Partie zwischen dem Vorjahresfinalisten Casper Ruud aus Norwegen und dem dänischen Shootingstar Holger Rune auf.

Im vergangenen Jahr hatte Zverev im Halbfinale gegen Rafael Nadal bei 0:1-Satzrückstand aufgeben müssen - 2021 war er in fünf Sätzen am Griechen Stefanos Tsitsipas gescheitert.

Swiatek in Paris nicht zu stoppen

Bei den Frauen ist die Polin Iga Swiatek nicht zu stoppen und strebt weiter ihrem dritten Titel in Paris entgegen. Die Weltranglistenerste bezwang am Mittwoch ihre Vorjahres-Finalgegnerin Cori Gauff aus den USA mit 6:4, 6:2 und erreichte das Halbfinale. "Es war nicht einfach, der erste Satz war eng ", sagte Swiatek und blickte zuversichtlich nach vorn. "Ich bin noch ziemlich frisch, habe nicht viel Zeit auf dem Platz verbracht."

Swiatek trifft nun am Donnerstag (08.06.23) auf Beatriz Haddad Maia. Die 27-Jährige setzte sich in ihrem Viertelfinale mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 gegen Ons Jabeur aus Tunesien durch und steht als erste Brasilianerin seit 65 Jahren in einem Grand-Slam-Halbfinale. Dies gelang zuletzt Maria Bueno im Jahr 1968 bei den US Open.

Titelverteidigerin Swiatek bleibt im Turnierverlauf beim Sandplatzklassiker in Paris ohne Satzverlust. Im Finale 2022 hatte sie Gauff mit 6:1, 6:3 dominiert, 2020 hatte sie sich ihren ersten Titel im Stade Roland Garros gesichert.

Pütz/Kato im Mixed-Finale

Davis-Cup-Spieler Tim Pütz darf auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph im Mixed hoffen. Der 28 Jahre alte Tennisprofi aus Frankfurt/Main erreichte mit seiner japanischen Spielpartnerin Miyu Kato das Endspiel bei den French Open. Das Duo bezwang im Halbfinale Aldila Sutjiadi aus Indonesien und den Niederländer Matwe Middelkoop mit 7:5, 6:0. Der zweite Satz dauerte nur 17 Minuten.