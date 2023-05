Transfergerücht Xhaka zurück in die Bundesliga? - Leverkusener Interesse Stand: 09.05.2023 12:59 Uhr

Das angebliche Interesse von Bayer Leverkusen an einer Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers Granit Xhaka vom FC Arsenal ist nach Informationen des "Daily Mirror" ungebrochen.

Die britische Tageszeitung begründet dies in einem Bericht auch damit, dass Arsenals Coach Mikel Arteta ein enger Freund von Bayer-Trainer Xabi Alonso sei. Xhaka, der 2016 für etwa 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach London wechselte, hat beim Tabellenzweiten der Premier League noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 plus einer Option für ein weiteres Jahr.

Das Blatt spekuliert mit einem Wechselwunsch des 30-Jährigen, weil der englische Club sein Mittelfeld personell neu ausrichten will. Die Ablösesumme für den Schweizer soll in diesem Sommer bei etwa 20 Millionen Euro liegen. Bei der Suche nach einem dynamischen Flügelspieler könnten die Engländer auch in Leverkusen fündig werden. Moussa Diaby soll auf der Wunschliste des FC Arsenal stehen.