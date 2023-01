Tennis Venus Williams sagt Start bei Australian Open ab Stand: 07.01.2023 09:10 Uhr

Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams hat ihre Teilnahme an den Australian Open abgesagt.

Wegen einer nicht näher bezeichneten Verletzung, die sie sich diese Woche bei einem Turnier im neuseeländischen Auckland zugezogen hatte, kann sie beim am 16. Januar beginnenden ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht starten, wie die Veranstalter mitteilten.

Die 42-Jährige hatte im vergangenen Monat eine Wildcard für die Australian Open erhalten, um an ihrem 22. Major im Melbourne Park teilnehmen zu können. Ihren Wildcard-Platz bekommt nun die Australierin Kim Birrell.

Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin hatte in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte im vergangenen August nur vier Turniere in den USA bestreiten. Bei diesen Turnieren kam sie nicht über die erste Runde hinaus und beendete ihre Saison mit einer Niederlage gegen Alison van Uytvanck bei den US Open.