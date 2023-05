Handball Stefan Kretzschmar: Halbfinale bei Heim-EM drin Stand: 02.05.2023 11:54 Uhr

Das deutsche Handball-Team kann nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar bei der EM 2024 den Heimvorteil nutzen.

"Punktuell halte ich es für möglich, dass die DHB-Auswahl mit der Euphorie und dem Heim-Publikum im Rücken bei der EM 2024 ins Halbfinale kommen kann", sagte der Sportvorstand des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Deutsche Schlüsselspieler seien noch zu jung

Der ehemalige Linksaußen schränkte jedoch ein: "Was aber die individuelle Qualität betrifft, sind uns die Nationen in der aktuellen Weltspitze weit voraus - die Franzosen und vor allem die Dänen, die auch mit ihrer zweiten Mannschaft um Medaillen spielen würden, aber auch Schweden und Spanien sind uns voraus."

Die deutschen Schlüsselspieler Juri Knorr, Johannes Golla und Julian Köster seien noch jung. "Von daher halte ich den großen Wurf eher bei der Heim-WM 2027 für realistisch", sagte der 50-Jährige. Die Handball-EM wird vom 10. bis 28. Januar 2024 in Deutschland gespielt. Am 10. Mai dieses Jahres werden die Gruppen in Düsseldorf ausgelost.