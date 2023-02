Sieg in Finnland Deutsche Basketballer fahren als Gruppensieger zur WM Stand: 27.02.2023 20:06 Uhr

Die deutschen Basketballer haben die WM-Qualifikation durch ihren zehnten Erfolg im zwölften Spiel als Gruppensieger abgeschlossen. Im engen "Finale" um Platz eins in Staffel J setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert am Montagabend (27.02.2023) in Espoo mit 87:81 (46:43) gegen Gastgeber Finnland durch.

Sowohl Deutschland als auch Finnland waren bereits vor der Partie für die WM qualifiziert. Die Weltmeisterschaft findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und Indonesien statt.

Kapitän Voigtmann mit starken 23 Punkten

Herbert standen erneut keine NBA-Profis zur Verfügung, Johannes Voigtmann (Armani Mailand) lief als einziger Profi eines Euroleague-Klubs auf. Deshalb kamen wie beim Sieg über Schweden am Freitag in Frankfurt (73:66) viele Nachwuchskräfte zum Einsatz. Gegen die Schweden hatten die Chemnitzer Jason George, Jonas Richter und Nelson Weidemann debütiert, das Trio stand auch in Finnland auf dem Parkett.

Kapitän Voigtmann überragte gegen die Finnen mit 23 Punkten und schrammte am Ende mit neun Vorlagen und neun Rebounds sogar knapp an einem "Triple-Double" vorbei. Voigtmann sorgte in der engen Schlussphase 38 Sekunden vor Schluss auch für die Führung und machte im Anschluss die entscheidenden Punkte von der Freiwurflinie.

Drei weitere DBB-Spieler treffen zweistellig

Außer Voigtmann trafen noch David Krämer (16), Karim Jallow (14) und Jonas Richter (10) zweistellig, Herberts Team glänzte vor allem mit einer starken Dreier-Quote und traf am Ende 15 von 24 Versuchen von "downtown".

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte das Ticket für die WM schon Mitte November in Bamberg durch einen Sieg gegen die Finnen gebucht. Die zwei Niederlagen setzte es im Auftaktspiel der ersten Gruppenphase gegen Lettland und in Slowenien.

Auslosung für WM am 29. April in Manila

Die Auslosung für die WM-Endrunde findet am 29. April in Manila statt. Noch steht nicht fest, ob die deutsche Mannschaft ihre Vorrundengruppe auf den Philippinen spielt, in Indonesien (Jakarta) oder in Japan (Okinawa). Die K.o.-Runde und die Finalspiele der WM finden auf den Philippinen statt.

Das detaillierte Prozedere für die Auslosung wollte der Weltverband FIBA erst nach dem Abschluss der Qualifikation bekanntgeben. Fest steht bereits, dass Top-Favorit USA seine Vorrunde auf den Philippinen bestreiten wird. Die drei Co-Gastgeber durften sich jeweils eine Gast-Nation wünschen. Slowenien soll demnach die Gruppenphase in Japan spielen, Kanada spielt die Vorrunde in Indonesien. Darüber hinaus richtet sich die Setzliste für die Auslosung nach den Positionen der Teams in der offiziellen FIBA-Weltrangliste.

Vize-Weltmeister Argentinien verpasst Qualifikation

Vize-Weltmeister Argentinien hat überraschend die Teilnahme an der WM-Endrunde verpasst. Die Argentinier verloren zum Abschluss der Qualifikation in eigener Halle mit 75:79 gegen die Dominikanische Republik, die sich damit das letzte WM-Ticket in der Amerika-Gruppe schnappte.