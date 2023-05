NBA Schröder über Supertalent Wembanyama: "Er ist einzigartig" Stand: 16.05.2023 07:16 Uhr

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat keinen Zweifel an einer herausragenden NBA-Karriere von Supertalent Victor Wembanyama.

"Wenn er die Sachen macht, auf die es ankommt, dann kann er das auf jeden Fall schaffen. Harte Arbeit reinstecken, sich gut behandeln lassen, dann: The sky is the limit", sagte der Guard der Los Angeles Lakers der Deutschen Presse-Agentur vor der Draft-Lottery in der besten Basketball-Liga der Welt.

In der Nacht zu Mittwoch wird in Chicago ausgelost, welches Team beim Draft nach der NBA-Saison als Erstes einen Nachwuchsspieler aus dem Pool der angemeldeten Talente auswählen darf - diese Organisation wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für den 19 Jahre alten Franzosen Wembanyama entscheiden.

Wembanyana auf den Spuren von LeBron James?

Wembanyana gilt als das größte Talent seit LeBron James. Der kam 2003 direkt nach der Highschool ebenfalls als Teenager in die NBA und hat seit dieser Saison mehr Punkte in der NBA erzielt als jeder andere Spieler.

Wembanyama ist mit 2,18 Metern selbst für einen Basketball-Profi außergewöhnlich groß. Dazu kommt bei ihm ein herausragendes Ballgefühl und Beweglichkeit, die sonst nur deutlich kleinere Spieler haben.

"Er ist einzigartig. Er hat die Größe, die Skills, kann dribbeln, kann werfen. Das haben wir im Endeffekt noch nie gesehen, so wie er ist", sagte Schröder. "Nichtsdestotrotz muss er weiter hart arbeiten. Wer auch immer ihn draftet, muss ihn natürlich auch auslernen. Ich hoffe, dass er in eine gute Organisation kommt. Dann wird er natürlich mit einer der besten, die je gespielt haben."