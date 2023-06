Fußball Ohne Courtois nach Estland: Belgien droht neuer Ärger Stand: 19.06.2023 13:02 Uhr

Belgiens Fußball-Nationalteam reist ohne Star-Torhüter Thibaut Courtois von Real Madrid zum EM-Qualifikationsspiel nach Estland.

Das bestätigte der belgische Verband ohne Angabe von Gründen. Laut belgischen Medienberichten ist der 31-Jährige erbost darüber, nach der Verletzung von Kevin De Bruyne beim 1:1 am vergangenen Samstag gegen Österreich nicht die Kapitänsbinde vom deutschen Trainer Domenico Tedesco bekommen zu haben. Statt Courtois hatte Tedesco Stürmer Romelu Lukaku zum Kapitän gemacht.

Demnach habe Courtois indes am Dienstag in Tallin gegen Estland (20.45 Uhr) Kapitän sein sollen. Trotzdem erschien der FIFA-Welttorhüter des Jahres 2018 nicht zu einer Teamsitzung zur Vorbereitung auf das Spiel. Belgische Medien spekulieren darüber, dass Courtois mit der Kapitänsbinden-Rotation nicht einverstanden gewesen sein soll. Da auch Koen Casteels vom VfL Wolfsburg derzeit verletzt ausfällt, dürfte nun Matz Sels von Racing Straßburg am Dienstag im belgischen Tor stehen.

Zerstritten bei WM in Katar

Schon bei der WM in Katar war das belgische Team zerstritten und als Geheimfavorit bereits in der Vorrunde gescheitert. Der frühere Bundesligatrainer Tedesco hatte das Team nach der WM von Roberto Martínez übernommen und unter anderem einen 3:2-Sieg in Deutschland gefeiert.