Laut Medienbericht Nowitzki kommt in die Hall of Fame der NBA Stand: 29.03.2023 08:15 Uhr

Nach einem Medienbericht gehört der Dirk Nowitzki zu insgesamt sechs NBA-Legenden, die in diesem Jahr in die Hall of Fame aufgenommen werden.

Die offizielle Verkündung soll am kommenden Wochenende erfolgen. Bei den weiteren langjährigen NBA-Stars handelt es sich einem "ESPN"-Bericht zufolge um Dwayne Wade, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon und Gregg Popovich.

Nowitzki (44) hatte von 1998 bis zu seinem Karriereende 2019 für die Dallas Mavericks gespielt und war in dieser Zeit zu einem der besten Spieler seiner Generation gereift. 2007 wurde er zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt, 2011 führte er die Mavericks zum ersten und bisher einzigen NBA-Titel.

Zu seinen Ehren wird Nowitzkis langjährige Trikotnummer "41" von den Mavericks nicht mehr vergeben, an Weihnachten 2022 wurde zudem eine Statue des Würzburgers vor der Arena der Texaner enthüllt.