Basketball-Bundesliga Möglicher Rassismus-Vorfall: Niners Chemnitz äußern sich Stand: 17.02.2023 11:35 Uhr

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat sich zwei Tage nach dem möglichen Rassismus-Vorfall im Spiel gegen BG Göttingen erstmals zu den Geschehnissen des Abends geäußert.

Der Verein spreche "sich deutlich gegen jede Art von unsportlichem Verhalten gegenüber Spielpartnern oder Schiedsrichtern aus und insbesondere gegen jedwede Art von Rassismus. Derartige Fälle werden nicht geduldet, sondern intensiv verfolgt und geahndet", hieß es in einer Mitteilung.

In einem Video ist das Wort "Drecksau" zu verstehen, die Worte davor sollen mit technischen Hilfsmitteln ermittelt werden. Die Basketball-Bundesliga hatte angekündigt, den Vorfall zu untersuchen. "An dieser Stelle möchten wir uns nochmals in aller Deutlichkeit gegen rassistische und diskriminierende Äußerungen und Handlungen jeglicher Art aussprechen und verurteilen diese aufs Schärfste", hieß es von der BBL.

Der Club aus Chemnitz kündigte an, "vollumfänglich zu unterstützen". Man stehe "zusätzlich im Austausch mit dem Streamingdienst MagentaSport, um die Position des fraglichen Besuchers zu lokalisieren" und bitten die eigenen Fans um Hinweise, die bei der Aufklärung helfen könnten.