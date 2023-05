Ligue 1 Mbappé bleibt bei Paris Saint-Germain: "Bin glücklich" Stand: 29.05.2023 13:42 Uhr

Fußball-Star Kylian Mbappé wird laut eigener Aussage auch in der kommenden Spielzeit für seinen Verein Paris Saint-Germain spielen.

"Ich bin glücklich und ich werde in der nächsten Saison hier sein", sagte der französische Vize-Weltmeister nach seiner Auszeichnung zum besten Spieler der Ligue 1. Der Vertrag des 24-Jährigen beim Meister gilt noch bis Sommer 2025, er war aber immer wieder mit anderen Spitzenclubs in Verbindung gebracht worden, zuletzt mehrfach mit Real Madrid.

Wie die PSG-Offensive in der kommenden Saison aussieht, bleibt aber weiter unklar. Der Vertrag von Weltmeister Lionel Messi läuft am Saisonende aus, der 35-Jährige wird sowohl mit seinem Ex-Club FC Barcelona als auch einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Brasiliens derzeit verletzter Nationalspieler Neymar hat noch einen Vertrag bis Sommer 2025, soll gerüchteweise aber mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln.