Premier League Mann nach Angriff auf Newcastle-Trainer angezeigt Stand: 14.05.2023 11:12 Uhr

Nach dem glimpflich ausgegangenen Angriff auf Newcastle-Trainer Eddie Howe in Leeds hat die Polizei den Täter wegen Körperverletzung und Betreten des Spielfelds angeklagt.

Zu dem Vorfall war es in der Schlussphase des 2:2 in der englischen Fußballliga von Leeds United gegen Newcastle am Samstag gekommen, der Mann war in die Coachingzone gestürmt und hatte Howe leicht geschubst. Unmittelbar danach wurde er von Sicherheitskräften gefasst.

Leeds bestätigte eine Festnahme nach dem Spiel, zudem sei ein lebenslanges Stadionverbot ausgesprochen worden. Laut der West Yorkshire Polizei wurde der Mann auf Kaution freigelassen und muss sich am 21. Juli vor Gericht verantworten. Newcastle ist Tabellendritter der Premier League.