Radsport Lippert bleibt Achte bei Frauen-Tour - Norsgaard gewinnt Stand: 28.07.2023 18:16 Uhr

Die deutsche Straßenrad-Meisterin Liane Lippert hat den achten Gesamtrang bei der Tour de France Femmes verteidigt.

Die 25-Jährige kam auf der sechsten Etappe zwischen Albi und Blagnac als 17. ins Ziel und behielt ihren Vorsprung von 13 Sekunden auf Ricarda Bauernfeind, die am Vortag nach Lippert den zweiten deutschen Tagessieg gefeiert hatte.

Die Dänin Emma Norsgaard siegte als Teil einer Ausreißerinnen-Gruppe auf den 122,1 Kilometern vor der Niederländerin Charlotte Kool und Lotte Kopecky. Die Belgierin Kopecky bleibt weiter im Gelben Trikot und baute ihren Vorsprung leicht auf 53 Sekunden aus.

Im Hauptfeld kam es knapp einen Kilometer vor dem Ziel noch zu einem Massensturz, der aber für die zehn beteiligten Fahrerinnen glimpflich ausging. Auch zuvor waren mehrere Fahrerinnen bei Stürzen zu Fall gekommen.

Anspruchsvolle Tour am Samstag

Am Samstag erwarten die Radsportlerinnen anspruchsvolle 89,8 Kilometer hinauf auf den geschichtsträchtigen Col du Tourmalet in den Pyrenäen. Die zweite Auflage der Frauen-Radrundfahrt über acht Etappen endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Pau.