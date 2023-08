Bundesliga Linksverteidiger gefunden: Wolfsburg verpflichtet Rogerio Stand: 05.08.2023 15:29 Uhr

Der VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger fündig geworden. Vom italienischen Erstligisten Sassuolo kommt der Brasilianer Rogerio. Das teilten die Niedersachsen mit.

Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Über Wochen war auch der deutsche Nationalspieler Robin Gosens (Inter Mailand) mit einem Wechsel nach Wolfsburg in Verbindung gebracht worden.

"Dass wir uns in den vergangenen Wochen nach einem Linksverteidiger umgeschaut haben, war bekannt", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Rogerio hat seine Qualitäten in den vergangenen Jahren in der Serie A konstant unter Beweis gestellt. Er ist technisch stark und bringt ein gehöriges Tempo mit, das uns auf der linken Außenbahn weiterhelfen wird." Rogerio lief 148 Mal in der italienischen Serie A auf.

Wolfsburg bestreitet an diesem Samstag ein Testspiel gegen Rogerios Ex-Club Sassuolo. Bei dem Duell steht der Linksverteidiger bei keinem der beiden Clubs im Aufgebot.