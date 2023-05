NBA Lakers in NBA-Playoffs gegen Warriors wieder vorn Stand: 07.05.2023 05:37 Uhr

Nach der Klatsche in Spiel 2 gegen die Golden State Warriors revanchieren sich die Los Angeles Lakers mit einem klaren Sieg. In der Serie zwischen Titelverteidiger und Rekordmeister ist alles offen.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers in den NBA-Playoffs gegen Titelverteidiger Golden State Warriors wieder die Führung übernommen. Der Rekordmeister holte im ersten Heimspiel der Halbfinal-Serie in der Western Conference am Samstag (Ortszeit) ein deutliches 127:97 und führt nach Siegen nun 2:1. Zum Einzug in die Finalserie im Westen braucht es vier Siege für eine Mannschaft, die vierte Partie ist am Montag (Ortszeit) erneut in Los Angeles.

Die Lakers profitierten in der crypto.com-Arena von guten Leistungen ihrer Stars, während bei den Warriors nach einer Elf-Punkte-Führung in der ersten Halbzeit nicht mehr viel klappte und Stephen Curry mit 23 Zählern der mit Abstand beste Werfer war. Bei den Lakers verbuchte Anthony Davis 25 Punkte, LeBron James und D'Angelo Russell kamen auf jeweils 21. Davis kam zudem auf gute 13 Rebounds. Schröder steuerte 12 Punkte bei.

Ein Missverständnis von Curry mit Klay Thompson beim Stand von 40:29 für die Warriors war der Ausgangspunkt für das Comeback der Lakers. Mit einem 30:8-Lauf in den letzten siebeneinhalb Minuten vor der Halbzeit arbeitete sich der 17-fache Meister zurück ins Spiel und ging mit elf Punkten Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber ihre Führung auf zwischenzeitlich 26 Punkte aus und konnten James und Davis mehrere Minuten lang auf die Bank setzen und schonen.