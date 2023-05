Leichtathletik Klosterhalfen Neunte über 1500 Meter - Weber auf Platz vier Stand: 05.05.2023 20:46 Uhr

Die Leichtathleten legen international wieder los - und Europameisterin Konstanze Klosterhalfen wagt sich auf die 1500 Meter. Der Europameister im Speerwurf startet mit einem vierten Platz.

5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen hat beim Auftakt in die neue Saison der Diamond League der Leichtathleten in einem schwierigen Rennen ordentlich abgeschnitten.

Die 26 Jahre alte Leichtathletin konnte in Doha in 4:05,63 Minuten und rund sieben Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen und belegte Rang neun. Der Sieg bei der ersten internationalen Freiluft-Standortbestimmung im WM-Jahr ging in der Weltjahresbestleistung von 3:58,57 Minute an Faith Kipyegon aus Kenia. "Ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Es ist auf jeden Fall noch Arbeit zu tun", sagte Klosterhalfen nach dem Sprung ins "kalte Wasser" bei einem für sie ungewöhnlich frühen Saisonstart.

Weber mit Saison-Bestleistung

Speerwurf-Europameister Julian Weber belegte beim Sieg von Tokio-Olympiasieger Neeraj Chopra den vierten Rang. Mit Saisonbestleistung von 82,62 Metern lag er etwas mehr als sechs Meter hinter dem Gewinner aus Indien. "Ich muss auf jeden Fall an meinem Anlauf arbeiten, dass ich da mehr Sicherheit habe", sagte der Mainzer.

Klosterhalfen hofft, dass ihr die Geschwindigkeit über die 1500 Meter auch über die 5000 Meter guttut. Die WM-Dritte von 2019 hatte zuletzt überraschend ihren langjährigen Sponsor Nike verlassen und war zum deutschen Sportartikelhersteller Puma gewechselt. Zugleich trainiert die für den TSV Bayer Leverkusen startende Läuferin nun beim Iren Alistair Cragg, der bei einer Läufergruppe ihres neues Ausrüsters in North Carolina/USA beschäftigt ist. Zuletzt wurde sie von Pete Julian im amerikanischen Portland betreut. Klosterhalfen war knapp schneller als bei ihrem Testrennen (4:06,39).

Weltjahresbestleistung im Dreisprung

Der portugiesische Olympiasieger und Weltmeister Pedro Pichardo gewann die Dreisprung-Konkurrenz mit 17,91 Metern. Rang zwei ging an Hugues Fabrice Zango aus Burkina Faso, der in 17,81 Metern eine Weltjahresbestleistung in der noch jungen Saison aufstellte. Beim Sprung von Pichardo war der Rückenwind zu stark. Über 3000 Meter Hindernis der Frauen lief Winfred Mutile Yavi (Bahrain) bei ihrem Sieg 9:04,38 Minuten ebenfalls Weltjahresbestzeit.

Ein gutes Rennen legte auch die Amerikanerin Sha’Carri Richardson über 100 Meter auf die Bahn. Die 23-Jährige kam in der Weltjahresbestzeit von 10,76 Sekunden ins Ziel. Jahreshöhepunkt der Leichtathleten ist die WM vom 19. bis 27. August in Budapest.