Bundesliga Kleindienst verlängert in Heidenheim Stand: 18.08.2023 16:46 Uhr

Unmittelbar vor der Premiere in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim mit dem neuen Vertrag für Torjäger Tim Kleindienst ein klares Zeichen gesetzt.

Der 27-Jährige verlängerte seinen ursprünglich noch bis 2025 laufenden Kontrakt vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2027, wie der Erstliga-Neuling am Freitag mitteilte.

Mit 25 Treffern und als bester Zweitliga-Torschütze der vergangenen Saison hatte der Angreifer einen riesigen Anteil am erstmaligen Bundesliga-Aufstieg der Heidenheimer. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) startet der Stürmer mit den Heidenheimern mit einem Gastspiel beim VfL Wolfsburg in die erste Saison in der ersten Liga.