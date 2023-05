Transfermarkt Juve lehnt Bayerns 50-Millionen-Offerte für Vlahovic ab Stand: 30.05.2023 09:59 Uhr

Der FC Bayern München ist nach einem italienischen Medienbericht mit einer Offerte für Juventus-Mittelstürmer Dusan Vlahovic abgeblitzt.

Wie die Turiner Tageszeitung "Tuttosport" am Dienstag meldete, hatte der deutsche Fußball-Serienmeister 50 Millionen Euro für den Serben geboten. Juve lehnte demnach schnell ab - zumal der Rekordchampion in der Serie A erst im vorigen Sommer 80 Millionen für den Angreifer an die AC Florenz überwiesen hatte.

Der Nationalspieler (23) hat bei den Turinern noch einen Vertrag bis Juni 2026 und gilt trotz einer bescheidenen Saison mit nur 14 Toren in 42 Pflichtspielen als Juwel für die Zukunft. Wie es hieß, erwarte Juventus ein deutlich besseres Angebot für Vlahovic, um überhaupt zu verhandeln.

Weil die Norditaliener wegen der jüngst verhängten Punktstrafen im nächsten Jahr nicht in der Champions League und voraussichtlich auch nicht in einem anderen Europapokal-Wettbewerb spielen werden, könnte ein Verkauf des Profis die finanziellen Verluste etwas ausgleichen. Die Bayern sind indes nach einer enttäuschenden Spielzeit und der fast noch verpassten Meisterschaft auf der Suche nach einem Mittelstürmer - wie sehr ein Torgarant à la Robert Lewandowski fehlt, war zuletzt überdeutlich.