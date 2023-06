Formel 1 Hülkenberg vor Barcelona: "Sollte uns hier mehr liegen" Stand: 01.06.2023 15:25 Uhr

Nach zuletzt schwachen Ergebnissen hofft Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg beim Großen Preis von Spanien auf eine Steigerung.

"Es sollte uns hier mehr liegen. Wir sind hoffentlich in einer besseren Position", sagte der 35-jährige Rheinländer in Barcelona. Zuletzt hatte der einzige verbliebene Deutsche im Feld am vergangenen Sonntag in Monaco in seinem Haas-Rennwagen nur Platz 17 belegt. "Monaco hat nicht so gut funktioniert für uns. Wir lassen das hinter uns, jetzt ist es ein neues Wochenende", sagte Hülkenberg.

Nur einmal schaffte es der Routinier in den bisherigen sechs WM-Läufen in die Top Ten. Für Platz sieben in Australien gab es für den Piloten des US-Rennstalls immerhin sechs WM-Punkte, anschließend waren die Top Ten außer Reichweite.

Nun hofft Hülkenberg im siebten Rennen des Jahres am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) auch auf technische Verbesserungen an seinem Auto, die erstmals in Katalonien zum Einsatz kommen. Zudem liege die klassische Rennstrecke dem Wagen wohl mehr als Stadtkurse wie Monaco.