Formel 1 in Montreal Hülkenberg Zweiter im Qualifying, Verstappen auf der Pole Stand: 17.06.2023 23:19 Uhr

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg hat sich überraschend den zweiten Startplatz für den Großen Preis von Kanada gesichert. Der Haas-Fahrer musste sich im Regen von Montreal in einer turbulenten Qualifikation nur WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull geschlagen geben.

Für Titelverteidiger Verstappen ist es die 25. Pole Position seiner Karriere. Dritter wurde der Spanier Fernando Alonso im Aston Martin vor dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell.

Hülkenberg profitierte davon, dass die Startplatzjagd unmittelbar nach seiner schnellsten Runde wegen eines Unfalls von McLaren-Fahrer Oscar Piastri unterbrochen wurde. Weil das Wetter sich nicht besserte, konnte keiner der Konkurrenten auf pitschnasser Strecke noch am 35 Jahre alten Rheinländer vorbeiziehen. "Das war eine wilde Quali, ziemlich verrückt", sagte er.

Dabei hatte das Kanada-Wochenende für den Emmericher noch mit einem kapitalen Motorschaden im Freitagstraining denkbar schlecht begonnen. "Ich werde einfach rausfahren und alles geben", beschrieb Hülkenberg seine Devise für das achte Saisonrennen am Sonntag (20.00 Uhr).

Verstappen zeigte bei schwierigen Bedingungen am Ende seine ganze Klasse. "Ich komme aus den Niederlanden, wir sind Regen gewöhnt", sagte der 25-Jährige.

Regen in Montreal wirbelt schon Training durcheinander

Die Formel 1 erlebt in Montreal ein wechselhaftes Wochenende. Schon am Freitag hatten die Piloten mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Das erste Training musste nach vier Minuten aus Sicherheitsgründen unterbrochen und schließlich abgesagt werden, weil die Videoüberwachung der Strecke nicht funktionierte. Ein Stromausfall war wohl die Ursache für die Technik-Panne.

Sainz-Crash im Abschlusstraining

Im Abschlusstraining am Samstag stellte der Dauerregen die Fahrer und Teams dann vor eine neue Herausforderung. Auf der sehr unebenen Strecke hatten viele Piloten Mühe, ihren Dienstwagen unfallfrei über eine schnelle Runde zu steuern. Der Spanier Carlos Sainz verlor in Kurve eins die Kontrolle über seinen Ferrari und krachte heftig in die Bande. In den gut zwei Stunden bis zur Qualifikation konnten seine Mechaniker das Auto aber wieder fahrtüchtig machen.