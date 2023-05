Trotz Comebacks in Spiel Drei G2 verpasst Überraschung gegen Gen.G bei LoL-Turnier MSI Stand: 09.05.2023 19:35 Uhr

Im ersten Playoff-Match des League-of-Legends-Turniers MSI hat G2 nach einem schwachen Start gegen Gen.G verloren. In der Lower Bracket könnte das LEC-Team damit bereits früh ausscheiden.

"Wir sind mit der Einstellung ins Spiel gegangen, dass wir eine gute Chance zum Sieg haben", sagte G2-Coach Dylan Falco im Interview nach dem Spiel. "Es tut etwas weh, dass wir verloren haben. Aber ich freue mich auf die Lower Bracket."

Nach der erfolgreichen Qualifikation in den Play-Ins des Turniers wurde G2 mit dem koreanischen Meister ein schwieriger Gegner zugelost. In dessen ersten Serie seit dem Sieg im LCK-Finale gewann Gen.G bereits das erste Spiel souverän, und nahm G2 im zweiten Spiel dann in unter 20 Minuten sogar noch deutlicher auseinander.

Trotz eines erneuten Rückstands wandelte G2 das dritte Spiel noch in einen Sieg um. Im Anschluss fing Gen.G sich jedoch wieder und zerschlug im vierten Spiel alle Hoffnungen auf den "Reverse Sweep".

In der Lower Bracket könnte ein europäisches Duell um das Ausscheiden drohen. Gegen T1 um Superstar Lee "Faker" Sang-Hyeok ist LEC-Meister MAD Lions deutlicher Außenseiter.