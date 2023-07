League of Legends G2 steht nach Sieg gegen Excel wieder im Finale der LEC Stand: 24.07.2023 23:08 Uhr

G2 Esports hat sich in einem hart umkämpften Halbfinale gegen Excel Esports ins Finale der League-of-Legends-Liga LEC gespielt. Excel hat sich aber nicht kampflos geschlagen gegeben.

"Hinter den Kulissen waren alle sehr nervös", sagte G2s Coach Dylan Falco im Interview nach der Serie. "Ich finde nicht, dass wir die Serie sauber gespielt haben. Excel war sehr nah dran. Es gibt definitiv eine Welt, in der sie die Serie hätten gewinnen können."

Die erste Partie der Best-of-Five-Serie ging klar an Favorit G2. Excel, das dieses Jahr bereits zweimal den zehnten Platz belegt hatte, ließ sich davon aber nicht unterkriegen: Zweimal glich das britische Team aus und brachte den Rekordmeister auch in der fünften Partie in Bedrängnis. Die Berliner drehten das Momentum aber zu ihren Gunsten und verhinderten vorerst Excels erste Finalteilnahme.

Nach dem Titelgewinn in der Winter-Saison steht G2 nun wieder in einem LEC Finale. Den Platz beim Jahresfinale in Montpellier hat der Rekordmeister schon sicher. Für Excel ist der Traum nach der Niederlage noch nicht vorbei: Gegen den Sieger aus der Partie zwischen Fnatic und Team Heretics hat das britische Team noch die Chance auf den Finaleinzug und die Reise nach Frankreich.